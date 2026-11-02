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‘Testimoni del Volto’, 125 anni di storia del clero lucchese in un volume da 1200 biografie
Il libro, curato da don Rodolfo Rossi, sarà presentato il 4 novembre al Seminario Arcivescovile di Monte San Quirico
Un viaggio nella memoria del clero lucchese, attraverso 125 anni di storia e oltre 1200 biografie. È il lavoro raccolto nel volume Testimoni del Volto: necrologio del clero lucchese dall’anno 1900 all’anno 2025, che sarà presentato mercoledì (4 novembre) alle 10, al Seminario Arcivescovile di Monte San Quirico, nell’ambito delle celebrazioni per i 300 anni dell’Arcidiocesi di Lucca.
Il libro, curato da don Rodolfo Rossi, direttore della Biblioteca diocesana e vicecancelliere, è il risultato di sei anni di ricerche d’archivio e si sviluppa in 720 pagine, arricchite da 780 fotografie. Attraverso oltre 1200 schede biografiche e bibliografiche, l’opera ricostruisce la memoria dei presbiteri diocesani scomparsi nell’arco di 125 anni, tra cui 14 vescovi e 4 cardinali. Sono inoltre inclusi i sacerdoti della Garfagnana a partire dal 1992, insieme a sezioni dedicate a diaconi e seminaristi e a indici cronologici e onomastici.
“Fare memoria significa riconoscere l’opera di Dio”, scrive l’arcivescovo Paolo Giulietti nella premessa al volume, ringraziando il curatore per aver colmato una lacuna e messo a disposizione uno strumento strutturato per custodire e coltivare la memoria del presbiterio.
Alla presentazione interverranno, oltre all’Arcivescovo, anche il lucchese mons. Flavio Belluomini, direttore dell’Archivio De Propaganda Fidei del Dicastero per l’Evangelizzazione in Vaticano. Al termine dell’incontro sarà celebrata una messa in suffragio di tutto il clero defunto.
In occasione della presentazione, il volume sarà disponibile eccezionalmente al prezzo di 30 euro, pari alla metà del costo ordinario, esclusivamente nella giornata del 4 novembre. Successivamente potrà essere acquistato presso il negozio Luccaclero, in via dell’Arcivescovato 31 a Lucca, alla Cancelleria della Curia Arcivescovile e alla Biblioteca Diocesana.