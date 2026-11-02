‘Testimoni del Volto’, 125 anni di storia del clero lucchese in un volume da 1200 biografie

Il libro, curato da don Rodolfo Rossi, direttore della Biblioteca diocesana e vicecancelliere, è il risultato di sei anni di ricerche d’archivio e si sviluppa in 720 pagine, arricchite da 780 fotografie. Attraverso oltre 1200 schede biografiche e bibliografiche, l’opera ricostruisce la memoria dei presbiteri diocesani scomparsi nell’arco di 125 anni, tra cui 14 vescovi e 4 cardinali. Sono inoltre inclusi i sacerdoti della Garfagnana a partire dal 1992, insieme a sezioni dedicate a diaconi e seminaristi e a indici cronologici e onomastici.