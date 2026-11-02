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Torna il premio ‘Elvi Bartolini’: il 5 e 6 dicembre la dodicesima edizione del festival canoro città di Lucca
Tutti i finalisti saranno omaggiati con gadget offerti dagli sponsor ed enti patrocinanti. Iscrizioni aperte dal 1 al 30 novembre
Il 5 e il 6 dicembre sarà il momento della dodicesima edizione del festival canoro premio città di Lucca – Elvi Bartolini, evento che come ogni anno offre un’opportunità unica ai cantanti di essere ascoltati da grandi produttori discografici, artisti ed organizzatori di fama nazionale e/o mondiale.
Il concorso, nato da un’idea di Antonella Pera, per ricordare Elvi Bartolini, docente di canto e pianoforte, amica di Mogol, Biagazzi, Migliacci, purtroppo prematuramente scomparsa. Tra i suoi allievi, per altro diversi lucchesi, molti oggi hanno intrapreso la carriera da professionisti.
L’edizione 2026 vedrà in qualità di presidente di giuria, il noto produttore Beppe Tinti, già manager di cantanti quali: Pupo, i Matia Bazar, Umberto Tozzi, Giorgio Panariello, Gigi Proietti, Francesca Alotta, Annalisa Minetti e che ha al suo attivo collaborazioni con artisti come i Gazebo, Albano e Romina Power, Edoardo Bennato e molti altri di chiara fama.
Compongono inoltre la prestigiosa giuria: Roberto Ammanati, organizzatore di eventi musicali nazionali, quali Baby Voice, Sanremo Rock, Una voce per l’Europa; e Philip Dati, pianista, concertista, docente di pianoforte, direttore d’orchestra e di coro.
Il contest si terrà nella sala concerti de Il Pinturicchio (via Borgo Giannotti, 42) e prevede tre categorie: Junior, Senior, Over (Junior, dagli 11 ai 17 anni – Senior, dai 18 ai 39 anni – Over, dai 40 anni in avanti).
Ospiti della finale: Guido Gallo Fabris, regista dei videoclip di Tiziano Ferro, Macy Gray, Jennifer Lopez, Anastacia, ecc. Ed inoltre saranno ospiti i cantanti: Francesca Gallo, Elisabetta Della Santa e Fabio Ciardella.
Le selezioni a porte chiuse si terranno il 5 dicembre a partire dalle 15. La finale aperta al pubblico si terrà il 6 dicembre a partire dalle 16. I cantanti scelti dalla commissione che accederanno alla finale saranno quattordici.
Ai primi tre classificati delle tre categorie sarà consegnata una targa/coppa ricordo, intervista ed esibizione nella sede regionale di Radio Garage. Al vincitore assoluto andranno in premio: Trofeo, intervista radiofonica ed un Brano Inedito appositamente scritto per lui/lei.
Tutti i finalisti saranno omaggiati con gadget offerti dagli sponsor ed enti patrocinanti. Iscrizioni aperte dal 1 al 30 novembre.