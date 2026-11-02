Torna il premio ‘Elvi Bartolini’: il 5 e 6 dicembre la dodicesima edizione del festival canoro città di Lucca

Il 5 e il 6 dicembre sarà il momento della dodicesima edizione del festival canoro premio città di Lucca – Elvi Bartolini , evento che come ogni anno offre un’opportunità unica ai cantanti di essere ascoltati da grandi produttori discografici, artisti ed organizzatori di fama nazionale e/o mondiale.

Il concorso, nato da un’idea di Antonella Pera , per ricordare Elvi Bartolini , docente di canto e pianoforte, amica di Mogol, Biagazzi, Migliacci, purtroppo prematuramente scomparsa. Tra i suoi allievi, per altro diversi lucchesi, molti oggi hanno intrapreso la carriera da professionisti.

L’edizione 2026 vedrà in qualità di presidente di giuria, il noto produttore Beppe Tinti, già manager di cantanti quali: Pupo, i Matia Bazar, Umberto Tozzi, Giorgio Panariello, Gigi Proietti, Francesca Alotta, Annalisa Minetti e che ha al suo attivo collaborazioni con artisti come i Gazebo, Albano e Romina Power, Edoardo Bennato e molti altri di chiara fama.