La dea bendata|
Dalla Città/
Un 5 da quasi 32mila euro centrato al Superenalotto al Catelli
2 novembre 2026 | 11:31
La cinquina azzeccata nel concorso di sabato (31 ottobre), sfiorato il jackpot milionario che manca dall’11 settembre a Lucca
Un 5 da quasi 32mila euro al Catelli.
È stato centrato nel concorso di sabato (31 ottobre) nella totoricevitoria di via Vecchia Pesciatina: la vincita è precisamente di 31.234,06 euro.
Non è stata lunica vincita in Toscana, come ricorda Agipronews: nell’estrazione di venerdì (30 ottobre) è stato realizzato un 5 da 21.682,50 euro alla Tabaccheria Terroni, in via Aldo Moro 50 a Villafranca in Lunigiana, in provincia di Massa-Carrara.
L’ultimo 6 da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre a Oggiono. Il jackpot per il prossimo concorso, in programma martedì (3 novembre), sale a 48,9 milioni di euro.