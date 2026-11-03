Economia e Spiritualità: a Lucca la giornata internazionale di studio su “L’economia francescana e la nascita dei Monti di Pietà”

Sarà un momento di approfondimento e di riflessione sulla natura e la nascita del sistema bancario italiano, che in molti casi affonda le radici nei Monti di Pietà, di fondazione francescana. Il Festival Economia e Spiritualità e la Fondazione Banca del Monte di Lucca organizza un incontro speciale che si inserisce nelle iniziative per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, e realizzato con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Lucca e del Comune di Lucca.

Oggi (3 novembre) si è tenuta nella sala della biblioteca del Fondazione Banca del Monte di Lucca la presentazione dell’appuntamento, ad ingresso libero, all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni del prossimo venerdì (6 novembre) alle 16,30, dal titolo: “L’economia francescana e la nascita dei Monti di Pietà”.

Nella giornata di riflessione sulla nascita dei Monti di Pietà si parlerà anche della Fondazione Banca del Monte di Lucc,a che affonda le radici nei secoli passati: “Si, la Fondazione Banca del Monte di Lucca è nata 30 anni fa, ma è nata da una trasformazione della Banca del Monte, che a sua volta proveniva dal Sacro Monte di Pietà che è stato fondato a Lucca nel 1489, quindi prima della scoperta dell’America – dice il presidente Andrea Palestini -. E’ nata dalla predicazione di Fra Bernardino da Feltre, un francescano chiamato a Lucca dal vescovo a predicare in cattedrale. Fra Bernardino promuoveva insieme a vari altri predicatori francescani, la nascita di questa istituzione dei Monti di Pietà per combattere l’usura quindi per consentire agli strati più poveri della popolazione di poter usufruire di prestiti a un costo minimo che coprisse semplicemente le spese. Quindi i francescani sono stati diciamo all’origine di gran parte delle istituzioni finanziarie italiane attraverso appunto questa predicazione e quindi sono riusciti a creare una rivoluzione fondamentale diciamo tra la fine del 400 e l’inizio del 500, anticipando dei concetti che oggi sono di grande attualità. Dal concetto di sostenibilità, al concetto di una istituzione finanziaria che deve servire la persona, il territorio e la comunità”.ù

Ad illustrare un po’ di storia dell’epoca francescana il vescovo di Lucca, Paolo Giulietti: “Gli enti religioso al tempo di ‘Francesco’ erano aziende agricole e si andava sempre di più verso un’economia urbana, che consentì l’ accumulo di soldi. Nascono quindi le grandi fortune e anche le grandi povertà. Francesco stava beneficiando di questa economia perché figlio di commercianti. Decide però di passare dalla parte opposta, da quella dei poveri. Con lui nasce anche un altro punto di vista, una presenza nuova che porta un pensiero, l’impegno contro gli usurai. Un’ economia che si imposta tenendo conto della persona e dei poveri della città. La città medievale a quel punto si sviluppa e può diventare luogo di umanizzazione impedendo all’ economia di diventare vorace, come le tensioni sociali. I Monti di pietà sono un prodotto di questo, sono frutto di questa spiritualità che consegna san Francesco all’ Italia medievale. La celebrazione delle radici francescane e di questa struttura è molto importante ancora oggi, quando anche papa Francesco e Leone hanno riproposto un ritorno un’economia legata alla spiritualità e alla persona, in aperto contrasto con quella capitalistica. Quindi guardare al passato per cambiare il futuro”.

Il convegno esaminerà quindi il rapporto tra l’economia francescana, i Monti di Pietà e le Banche del Monte, tra cui quella lucchese, eredi naturali dei Monti di Pietà. Tra i relatori: monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, frate Martin Carbajo Nunez, teologo della Pontificia Università Antoniana (in collegamento da San Diego negli Stati Uniti); Luca Parisoli, ordinario di storia della filosofia medievale all’Università della Calabria; Maria Giuseppina Muzzarelli, ordinario di storia medievale all’Università di Bologna e del centro studi Monti di Pietà e credito solidaristico, autrice del volume “Fratello Credito” (II Mulino). A moderare l’incontro Gianluca Lorenzetti, ricercatore dell’Università di Perugia.

“Abbiamo tre relatori molto importanti perché porteranno una posizione e un’angolazione diversa l’una dall’altra – dice Francesco Poggi del festival Economia e spiritualità -. Il Centro studi dei monti di pietà farà da archivio di riferimento di questo settore e abbiamo la presidente Muzzarelli che in un libro parla di ‘fratello credito’, ed oggi è una cosa che ha fatto scalpore, lei ci fornirà una rappresentazione storica della situazione. Poi una lettura diversa, quella del del professor Parisoli, che porterà un approfondimento su Kant, con un aspetto intimista dell’economia che si lega alla persona. Poi in collegamento dagli Stati Uniti ci sarà frate Martin Carbajo Nunez che parlerà dell’ intelligenza artificiale”.

Al centro della riflessione il tema dell’economia francescana, considerata da molti storici una delle prime radici dell’economia civile di mercato. Uno dei frutti concreti di questo percorso fu la nascita dei Monti di Pietà, fondati dai frati francescani nella seconda metà del XV secolo (il primo a Perugia nel 1462) come enti di prestito senza scopo di lucro, per contrastare l’usura e sostenere i più poveri.