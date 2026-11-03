Emergenza freddo, l’attivista Nicola Pera: “Quando intende intervenire il comune di Lucca?”

“Stanotte a Lucca sono previsti tra i 7 e gli 8 gradi centigradi. Eppure, l’emergenza freddo 2026/2027 non è ancora stata attivata e il dormitorio di accoglienza straordinaria non risulta ancora aperto. La domanda è semplice: quando intende intervenire il comune di Lucca? Troviamo dignitoso che delle persone debbano continuare a vivere e dormire in strada, esposte al freddo, mentre si attende che l’amministrazione decida quando attivare un servizio essenziale?”. Queste le interrogazioni dell’attivista lucchese Nicola Pera.

“Vorremmo rivolgere alcune domande anche all’assessore competente Bartolomei della Lega: dov’è? Cosa sta facendo concretamente per affrontare questa situazione? Quali sono le ragioni per cui non si è prevista ancora l’ apertura di un ulteriore servizio essenziale? – continua Pera -. Non stiamo parlando di una questione burocratica, ma di persone, di esseri umani che ogni notte sono costretti a cercare un riparo, senza la certezza di un letto e di un luogo sicuro. Chiediamo all’Amministrazione comunale di Lucca di attivare immediatamente l’emergenza freddo e di garantire l’apertura del dormitorio straordinario. A dicembre sarà troppo tardi. Non è accettabile che si debba aspettare che le temperature scendano ulteriormente, o che si verifichi una situazione drammatica, prima di intervenire. A chi amministra la città chiediamo: sareste disposti a trascorrere una notte in strada, con 8 gradi, senza un tetto sopra la testa? Noi crediamo di no. E allora perché dovrebbero farlo le persone più fragili della nostra comunità? Le politiche sociali locali e l’implementazione delle misure necessarie sono una responsabilità dell’Amministrazione comunale. Non si tratta di interventi emergenziali da attivare occasionalmente, ma di garantire diritti ai cittadini”.