Il sindaco Pardini e l’assessora Consani ringraziano Sistema Ambiente: “Un lavoro straordinario”

“Lucca Comics & Games rappresenta una straordinaria vetrina internazionale per la nostra città, ma anche una prova impegnativa per l’intero sistema dei servizi pubblici. Anche quest’anno Sistema Ambiente ha risposto con un lavoro di grande qualità, garantendo pulizia, decoro e interventi puntuali nonostante l’eccezionale afflusso di persone”. Lo hanno dichiarato il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e l’assessora all’ambiente, Cristina Consani.

“Vogliamo ringraziare personalmente la presidente Sandra Bianchi, la direttrice Caterina Susini e, soprattutto, tutto il personale dell’azienda che ha lavorato instancabilmente, spesso dietro le quinte e in orari particolarmente impegnativi, per assicurare alla città un servizio essenziale. La capacità di restituire rapidamente ai lucchesi strade e piazze pulite e ordinate – aggiungono i rappresentati dell’amministrazione comunale – non è affatto scontata, ma è il frutto di una pianificazione attenta, di un’organizzazione efficiente e di un grande senso di responsabilità. A tutti loro va la riconoscenza dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità. Il successo di un evento come Lucca Comics & Games passa anche attraverso il lavoro, spesso poco visibile ma assolutamente indispensabile, di chi ogni giorno si prende cura della nostra città”.