In Cortile degli Svizzeri le celebrazioni per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate

4 novembre|
In Cortile degli Svizzeri le celebrazioni per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate
Dopo la tradizionale cerimonia militare gli onori al monumenti ai caduti. Mercoledì iniziativa con gli studenti del comprensivo di Barga
Ricorrerà domani (4 novembre) la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.
Per l’occasione, alle 10,30, nel Cortile degli Svizzeri di Palazzo Ducale sarà celebrata, alla presenza delle massime autorità provinciali, la tradizionale cerimonia militare, con la resa degli onori al prefetto, l’esecuzione dell’inno nazionale e dell’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai caduti. Dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della difesa seguiranno gli interventi del sindaco di Lucca, Mario Pardini, del presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci e del prefetto di Lucca, Cristina Favilli. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, in rappresentanza di tutte le associazioni combattentistiche e d’arma, effettuerà, quindi, l’orazione ufficiale, che chiuderà la cerimonia.
Le celebrazioni della giornata proseguiranno, il giorno successivo, con un’iniziativa di approfondimento storico e di educazione civica con gli studenti dell’istituto comprensivo Pascoli di Barga.
L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere, insieme a loro, le tappe che portarono alla stipula dell’armistizio del 4 novembre 1918 tra Regno d’Italia e Impero Austro-ungarico e per approfondire i valori su cui si fonda la Repubblica Italiana e riflettere sul significato dell’essere italiani oggi. Dopo la deposizione di una corona al monumento ai caduti, che avverrà in piazza della Vittoria, alle 10, gli alunni confluiranno, unitamente alle Autorità, presso il Teatro dei Differenti, dove presenteranno riflessioni ed elaborati grafici, pittorici, musicali e multimediali.
La cittadinanza è invitata ad unirsi alle celebrazioni.