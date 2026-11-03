In Cortile degli Svizzeri le celebrazioni per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate

Per l’occasione, alle 10,30, nel Cortile degli Svizzeri di Palazzo Ducale sarà celebrata, alla presenza delle massime autorità provinciali, la tradizionale cerimonia militare, con la resa degli onori al prefetto, l’esecuzione dell’inno nazionale e dell’alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai caduti. Dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della difesa seguiranno gli interventi del sindaco di Lucca, Mario Pardini, del presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci e del prefetto di Lucca, Cristina Favilli. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, in rappresentanza di tutte le associazioni combattentistiche e d’arma, effettuerà, quindi, l’orazione ufficiale, che chiuderà la cerimonia.