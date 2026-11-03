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Lucca celebra il 4 novembre: una corona d’alloro nei 47 monumenti ai caduti delle frazioni
Per la prima volta l’amministrazione comunale estende le commemorazioni a tutto il territorio. La cerimonia ufficiale alle 10,30 in Cortile degli Svizzeri
Domani (4 novembre) si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: istituita per commemorare la vittoria italiana e la fine della Prima guerra mondiale e l’unione di Trento e Trieste al territorio nazionale.
L’amministrazione comunale celebra per la prima volta la festa nazionale deponendo una corona d’alloro a ognuno del 47 monumenti ai caduti delle frazioni comunali. La maggior parte delle corone saranno collocate nelle prime ore della mattina grazie alla collaborazione con l’associazione nazionale Paracadutisti d’Italia.
Seguirà alle 10,30 la cerimonia ufficiale in Cortile degli Svizzeri e la deposizione della corona al Monumento di piazza XX settembre con tutte le autorità cittadine. Alle 13 appuntamento al Monumento di Palazzo Santini (che ricorda i dipendenti comunali caduti).
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16,30 alla presenza del vice sindaco e assessore alle frazioni Fabio Barsanti e dell’assessore alla cultura Mia Pisano proseguirà la collocazione delle corone a otto monumenti rappresentativi di tutte le zone del territorio comunale: San Michele di Moriano, Piaggione, San Vito, Santa Maria del Giudice, Cerasomma, Santa Maria a Colle, via della Rimembranza Mutigliano. La cittadinanza è invitata a partecipare.