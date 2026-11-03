Lucca Comics, Pardini: “Siamo soddisfatti. Un grande successo di qualità e internazionalizzazione”

“Siamo molto soddisfatti. Abbiamo festeggiato i 60 anni nella maniera migliore possibile, un grande successo di numeri – che però come sapete non il primo obiettivo – di qualità e di internazionalizzazione”. Lo afferma il sindaco, Mario Pardini, tracciando un bilancio su quella che è stata la sessantesima edizione di Lucca Comics & Games.