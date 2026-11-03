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Lucca Comics, Pardini: “Siamo soddisfatti. Un grande successo di qualità e internazionalizzazione”
Il primo cittadino sottolinea: “Grandi numeri, ma non sono il primo obiettivo. Un accordo importante con Ministero e Regione per il nuovo Expo Comics”
“Siamo molto soddisfatti. Abbiamo festeggiato i 60 anni nella maniera migliore possibile, un grande successo di numeri – che però come sapete non il primo obiettivo – di qualità e di internazionalizzazione”. Lo afferma il sindaco, Mario Pardini, tracciando un bilancio su quella che è stata la sessantesima edizione di Lucca Comics & Games.
“Un accordo importante – prosegue il primo cittadino di Lucca – con il Ministero della cultura e la Regione Toscana per l’inizio dell’Expo Comics. Inoltre, da ottobre Lucca Crea ha a disposizione un piano di palazzo Guinigi per poter lasciare una testimonianza. E lì si può vedere la mostra Legacy che rimarrà per i prossimi mesi e poi si succederanno altre mostre. Insomma, rimarrà sempre uno spazio a disposizione in attesa del nuovo Expo Comics all’ex Manifattura Tabacchi“.