Lucca Plus, bilancio da record per Lucca Comics: “Una squadra di assoluta eccellenza”

Roberto Di Grazia

Un’edizione da record, una sfida organizzativa affrontata con capacità di adattamento e una dimostrazione dell’efficienza raggiunta da Lucca Plus. Il bilancio della società partecipata del comune di Lucca al termine di Lucca Comics & Games 2026 restituisce l’immagine di una realtà sempre più strategica per la riuscita di uno degli eventi più importanti del panorama nazionale e internazionale.

“I numeri parlano da soli: 37 mila posti auto complessivamente venduti, tutti commercializzati esclusivamente online, con un record giornaliero di oltre 9.500 posti e oltre 9 mila venduti anche nell’ultima giornata della manifestazione – dichiara la società -. Risultati resi possibili da un sistema di sosta straordinaria articolato su 36 aree di parcheggio, per la maggior parte nuove, individuate, contrattualizzate, allestite e rese operative in tempi estremamente contenuti. Grazie al lavoro di tutti i dipendenti di Lucca Plus, guidati dall’amministratore unico Roberto Di Grazia è stato raggiunto un risultato tutt’altro che scontato, grazie a un’intensa attività preparatoria, che ha visto Lucca Plus impegnata, anche in coordinamento con l’assessore comunale Nicola Buchignani, nell’individuazione delle aree private disponibili, nella negoziazione e conclusione dei relativi contratti e nella predisposizione di un’operazione commerciale e di marketing realizzata nell’arco di pochissimi giorni per promuovere e commercializzare i nuovi parcheggi straordinari”.

“Un intervento determinante non soltanto per garantire un’adeguata offerta di sosta, ma anche per evitare disagi alla circolazione cittadina, grazie alla disponibilità di un numero di posti auto in grado di rispondere all’eccezionale afflusso di visitatori. Un risultato conseguito anche attraverso una stretta attività di coordinamento con il comandante della Polizia Locale, che ha consentito di integrare efficacemente l’organizzazione dei parcheggi con la gestione dei flussi di traffico e della viabilità. Una vera e propria operazione organizzativa e manageriale, che ha richiesto rapidità decisionale, flessibilità, capacità negoziale e una perfetta integrazione tra le diverse professionalità presenti in azienda. Particolarmente significativa è stata la capacità di allestire tutte le 36 aree straordinarie in appena tre giorni, mettendo a frutto il patrimonio di competenze tecniche e operative maturato negli anni. Un impegno proseguito per l’intera durata della manifestazione, con il personale presente sul campo fin dalle sei del mattino, in una collaborazione continua tra uffici, tecnici e operatori”.

Lucca Plus, in piena sinergia con Lucca Crea, non si è limitata a garantire la sosta ai visitatori. Il suo contributo ha interessato anche le necessità logistiche degli espositori, che quest’anno hanno occupato gran parte del parcheggio Mazzini, oltre al parcheggio Carducci, tradizionalmente destinato anche alle esigenze della manifestazione. A questo si è aggiunto il supporto diretto all’organizzazione di Lucca Comics & Games, attraverso la messa a disposizione di spazi e strutture aziendali, dai locali di Porta Elisa a quelli di piazzale Verdi, fino agli uffici del Palatucci e di Palazzo Guinigi.

Un insieme di attività che testimonia il rapporto di collaborazione sempre più stretto tra Lucca Plus e Lucca Crea, le due società partecipate del Comune, unite dall’obiettivo di contribuire alla migliore riuscita di un evento che rappresenta un patrimonio straordinario per la città.

“Ciò emerge con maggiore forza dall’esperienza appena conclusa è il valore del capitale umano di Lucca Plus – continua la società -. La stretta collaborazione tra personale amministrativo, tecnico e operativo, la disponibilità a svolgere attività anche al di fuori delle ordinarie mansioni, la rapidità nell’affrontare problemi e imprevisti e la capacità di adattarsi continuamente alle mutate esigenze della manifestazione rappresentano i tratti distintivi di una squadra di assoluta eccellenza. Un patrimonio professionale che si esprime non soltanto nella gestione dei parcheggi e della sosta straordinaria, ma anche negli altri settori strategici affidati alla società: l’accoglienza turistica e la gestione dei monumenti civici, ambiti nei quali Lucca Plus ha dimostrato di saper coniugare qualità del servizio, efficienza organizzativa e valorizzazione del patrimonio cittadino. La società rappresenta oggi un esempio concreto di come una partecipata pubblica possa operare secondo criteri autenticamente manageriali, con rapidità, flessibilità e orientamento ai risultati, raggiungendo standard di efficienza che non hanno nulla da invidiare a quelli dei migliori operatori privati del settore, anche a livello nazionale. Non è casuale, del resto, che proprio queste capacità abbiano suscitato l’interesse di importanti realtà esterne, dalle quali sono pervenute richieste di collaborazione”.

“Desidero rivolgere un encomio sincero a tutte le donne e a tutti gli uomini di Lucca Plus – dichiara l’amministratore unico Roberto Di Grazia –. Quanto realizzato in occasione di questa edizione di Lucca Comics & Games è qualcosa di straordinario, non soltanto per i numeri raggiunti, ma soprattutto per il modo in cui questi risultati sono stati conseguiti. In pochissimi giorni siamo riusciti a individuare nuove aree, concludere accordi con i proprietari, organizzare la commercializzazione online, allestire 36 parcheggi e garantire un servizio che ha richiesto la presenza e l’impegno quotidiano di tutto il nostro personale. Non esistono risultati di questo livello senza una squadra coesa, senza spirito di appartenenza e senza la capacità di collaborare mettendo l’obiettivo comune davanti a qualsiasi individualismo. È proprio questo il nostro maggiore punto di forza. Sono orgoglioso di guidare una società fatta di persone competenti, responsabili, disponibili e profondamente dedite al proprio lavoro, che non si fermano davanti alle difficoltà, ma si impegnano per trovare soluzioni. Voglio sottolineare anche il rapporto di grande sinergia con Lucca Crea, che consideriamo un elemento fondamentale per il successo dell’evento. Lucca Plus è oggi una delle realtà di eccellenza dell’Amministrazione Pardini, una società pubblica che ha saputo sviluppare un modello organizzativo e gestionale di elevata qualità, fondato sulla professionalità delle proprie risorse umane, sull’efficienza e sulla capacità di rispondere con tempestività alle esigenze della città”.