Il sostegno|
Lucca, un bando straordinario per il contributo per le bollette di luce e gas
Le domande saranno accolte fino al 23 novembre e dovranno essere presentate online
È pronto a Lucca un nuovo bando straordinario per il contributo energia (per pagare le bollette della luce e del riscaldamento). Lo hanno annunciato questa mattina (3 novembre) il sindaco, Mario Pardini, gli assessori alle politiche sociali e al bilancio, rispettivamente Salvadore Bartolomei e Moreno Bruni, e i tecnici degli uffici competenti.
800mila euro le risorse che verranno impiegate per dare risposta alle famiglie che sono in difficoltà per i rincari dei costi dell’energia.
“Con questo bando – spiega il sindaco Pardini – vogliamo dare una risposta concreta ai nuclei familiari lucchesi che più si trovano in difficoltà a causa di questi rincari. E lo facciamo adottando criteri più ampi e assorbendo quest’anno il tradizionale bando per le agevolazioni tariffarie sulle spese del riscaldamento. Quella che stiamo vivendo è, a tutti gli effetti, una situazione di emergenza, e come tale va gestita“.
“Su questa misura abbiamo stanziato 800mila euro – aggiungono gli assessori Bartolomei e Bruni – che derivano dall’avanzo libero del Bilancio. Si tratta di una somma importante, che siamo riusciti a dedicare in via esclusiva ai nuclei familiari che più direttamente sono stati colpiti dall’ascesa vertiginosa dei prezzi dell’energia e per evitare che famiglie, che finora sono riuscite a stare sul mercato senza alcun tipo di sostegno, possano scivolare in una inedita situazione di indigenza”.
Il contributo
A partire dal 4 novembre sarà pubblicato sul sito del Comune di Lucca il bando che prevede, fra i requisiti, la residenza sul territorio comunale di Lucca e un Isee ordinario o in corso di validità non superiore a 28mila euro. L’intestatario della bolletta deve far parte del nucleo familiare e l’indirizzo di fornitura deve coincidere con la residenza. Il nucleo non deve essere intestatario di auto nuove di cilindrata superiore a 2.000 cc, né di natanti o imbarcazioni. Il nucleo non deve avere debiti pendenti con il Comune di Lucca e il richiedente deve inoltre essere in regola con i pagamenti dell’utenza. Il contributo previsto va da 300 euro, per nuclei con Isee fino al 10mila euro, 250 euro per famiglie con Isee da 10mila a 16mila euro e di 200 euro per nuclei con Isee da 16mila a 28mila euro.
Le domande saranno accolte fino al 23 novembre e dovranno essere presentate online. Tutti i dettagli sono contenuti nel bando reperibile da domani (4 novembre) sulla home page del sito www.comune.lucca.it. Per avere un supporto nella presentazione della domanda online sara possibile contattare il Punto digitale facile all’Informagiovani di San Vito.