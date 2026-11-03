Nuovo vicesindaco, Pardini: “Quando sarà il momento, verrà annunciato il terzo”

Come confermato da Fabio Barsanti tramite i propri canali social, nei prossimi giorni terminerà il suo mandato da vicensindaco del Comune di Lucca. “Non è ancora il momento per il successore”, annuncia il primo cittadino Mario Pardini .

“Quando sarà il momento, come annunciato il primo giorno, arriverà il terzo vicesindaco, ma non è ancora il momento”, chiude Pardini senza sbilanciarsi su chi sarà il successore di Barsanti.