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Nuovo vicesindaco, Pardini: “Quando sarà il momento, verrà annunciato il terzo”

3 novembre 2026 | 13:06
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di Redazione

Redazione

Barsanti dichiara la fine del suo mandato, ma Pardini rimanda l’annuncio del terzo vicesindaco: “Non è ancora il momento”

Come confermato da Fabio Barsanti tramite i propri canali social, nei prossimi giorni terminerà il suo mandato da vicensindaco del Comune di Lucca. “Non è ancora il momento per il successore”, annuncia il primo cittadino Mario Pardini.

“Quando sarà il momento, come annunciato il primo giorno, arriverà il terzo vicesindaco, ma non è ancora il momento”, chiude Pardini senza sbilanciarsi su chi sarà il successore di Barsanti.

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