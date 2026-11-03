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Parte il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Imt

3 novembre 2026 | 11:55
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di Redazione

Redazione

Parte il conto alla rovescia per l&#8217;inaugurazione del nuovo anno accademico dell&#8217;Imt

La scuola di alti studi lucchese darà il via alla stagione 2026/27 alla presenza del professore di storia delle istituzioni della Sapienza, Guido Melis

La scuola Imt alti studi Lucca è pronta a dare il via al nuovo anno accademico. Lunedì (16 novembre), alle 11, il rettore Lorenzo Casini darà inizio all’annata 2026/2027 nella chiesa di San Francesco.

Dopo il saluto di Casini, sarà il momento della lectio magistralis L’Assemblea costituente 80 anni dopo di Guido Melis, professore emerito di Storia delle istituzioni all’Università La Sapienza di Roma.

Al termine della cerimonia, è previsto un momento musicale a cura del Conservatorio Luigi Boccherini.

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