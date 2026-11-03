Sanità, Cna Pensionati Lucca lancia l’allarme: “Le cure non diventino un privilegio per chi può permettersele”

Il diritto alla salute nella Piana di Lucca sta attraversando un passaggio delicato, in cui le criticità del sistema rischiano di trasformare l’accesso alle cure in una disuguaglianza economica e sociale. È questo il messaggio forte e accorato emerso dall’assemblea provinciale di Cna Pensionati Lucca.

Un appuntamento partecipato durante il quale i rappresentanti dei pensionati hanno espresso una profonda gratitudine nei confronti dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari per la professionalità e la dedizione quotidiana, ponendo al contempo con determinazione la necessità di un confronto immediato, costante e incisivo con le istituzioni locali, la Società della Salute e i vertici dell’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Al centro della discussione sindacale si colloca l’emergenza dei tempi di attesa per l’accesso alle visite specialistiche e agli esami diagnostici. Nonostante i piani di recupero messi in campo dalla Regione e dall’azienda sanitaria, le attese per prestazioni essenziali — dalle ecografie alle visite cardiologiche, fino agli controlli ortopedici, oncologici ed oculistici — continuano a registrare ritardi che vanno ben oltre i massimali stabiliti dai programmi di smaltimento.

“Questa situazione produce un impatto drammatico sulle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare sugli anziani che vivono con pensioni medio-basse o al minimo – dichiara Agostino Bresciani, presidente di Cna Pensionati Lucca – di fronte a tempi d’attesa incompatibili con l’urgenza clinica o con la prevenzione, molti pensionati si trovano costretti a compiere una scelta dolorosa: fare ricorso alle strutture private o al regime di intramoenia sostenendo costi diretti, oppure rinunciare del tutto a curarsi. Per chi dispone di trattamenti pensionistici minimi, la sanità privata non rappresenta un’opzione percorribile; la dilatazione dei tempi finisce così per spaccare la comunità tra chi può permettersi la prevenzione e chi è costretto a privarsene”.

Per queste ragioni, Cna Pensionati chiede con urgenza il varo di un piano straordinario di abbattimento dei tempi di attesa, in grado di garantire tempi certi per le diagnosi.

Un secondo pilastro dell’analisi sindacale riguarda il completamento e la reale operatività della sanità territoriale. La Piana di Lucca ospita una comunità di oltre 170 mila abitanti che necessita di una rete capillare di assistenza di prossimità.

“Cna Pensionati guarda con favore all’avvio dei percorsi legati alle nuove Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità – dice ancora Agostino Bresciani – ma queste strutture rischiano di trasformarsi in scatole vuote se non verranno accompagnate da adeguate risorse umane e tecnologiche”.

Il vero nodo strategico, per Cna Pensionati, risiede nell’investimento sul personale: “servono medici di medicina generale, specialisti territoriali, infermieri e operatori di supporto. Senza un rafforzamento dei filtri territoriali intermedi e della continuità assistenziale per i pazienti cronici, le persone finiscono per riversarsi in massa sull’Ospedale San Luca. Il sovraffollamento del Pronto Soccorso, intasato da un elevato volume di codici a bassa priorità, è infatti la diretta conseguenza di una medicina di base che manca degli strumenti operativi per prendere in carico i cittadini direttamente sul territorio”.

L’assemblea ha dedicato un’attenzione prioritaria alla tutela della terza età e alla gestione della non autosufficienza: “La dignità degli anziani passi attraverso la possibilità di rimanere il più a lungo possibile all’interno del proprio contesto familiare e sociale – continua Bresciani – A questo fine, l’assistenza domiciliare integrata viene indicata come il pilastro fondamentale della sanità futura, uno strumento indispensabile per evitare ricoveri impropri in ospedale e garantire continuità assistenziale tra le mura domestiche”.

Parallelamente, l’associazione sollecita il mantenimento costante dei posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistite (Rsa) e un drastico abbattimento delle liste d’attesa per l’accesso ai servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali. Per il sindacato, garantire risposte veloci ed efficienti alle famiglie che affrontano la fragilità dei propri cari rappresenta un dovere di civiltà non più rinviabile.

A sintesi dei lavori, il presidente Bresciani ha richiamato le istituzioni regionali e locali alle proprie responsabilità con un appello accorato: “Non possiamo accettare che la salute diventi un privilegio legato al reddito o al luogo in cui si abita – ha concluso Bresciani – Chiediamo alla Regione Toscana e alla Asl di investire con decisione sul territorio della Piana di Lucca, valorizzando il ruolo dei sindacati dei pensionati nei tavoli di coprogettazione e concertazione sociale. La sanità pubblica si difende rendendola efficiente, al fine di restituire ai cittadini la fiducia nel sistema sanitario nazionale. I pensionati hanno dato molto a questo Paese e meritano rispetto, tutele e risposte concrete”.