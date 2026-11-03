Un nuovo futuro per il Foro Boario: pubblicato il bando per la gestione

Il Comune di Lucca ha approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione degli spazi del Foro Boario , con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente una struttura di riferimento per le politiche giovanili della città, favorendo occasioni di incontro, aggregazione e partecipazione.

La concessione, della durata di otto anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, prevede una gestione capace di coniugare attività sociali, culturali, formative e ricreative durante la settimana con iniziative musicali, ludiche e danzanti nel fine settimana.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è consolidare il Foro Boario come centro polifunzionale aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni, promuovendo la creatività, la socializzazione e lo scambio intergenerazionale.

L’avviso pubblico sarà pubblicato da oggi (3 novembre) per 15 giorni all’Albo Pretorio online, oltre che nelle sezioni dedicate del sito istituzionale del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it) e in Amministrazione Trasparente. I soggetti interessati potranno consultare l’avviso, il capitolato e la relativa documentazione, compreso il modello di domanda, per conoscere requisiti, termini, condizioni e modalità di partecipazione alla selezione. La procedura riguarda esclusivamente i locali del Foro Boario, mentre per la Saletta di Corte dell’Angelo è prevista una successiva procedura autonoma.