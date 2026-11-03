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Un nuovo futuro per il Foro Boario: pubblicato il bando per la gestione
La concessione della struttura dura otto anni. L’obiettivo è rafforzarne il ruolo di centro di aggregazione giovanile e culturale
Il Comune di Lucca ha approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione degli spazi del Foro Boario, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente una struttura di riferimento per le politiche giovanili della città, favorendo occasioni di incontro, aggregazione e partecipazione.
La concessione, della durata di otto anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, prevede una gestione capace di coniugare attività sociali, culturali, formative e ricreative durante la settimana con iniziative musicali, ludiche e danzanti nel fine settimana.
L’obiettivo dell’amministrazione comunale è consolidare il Foro Boario come centro polifunzionale aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani generazioni, promuovendo la creatività, la socializzazione e lo scambio intergenerazionale.
L’avviso pubblico sarà pubblicato da oggi (3 novembre) per 15 giorni all’Albo Pretorio online, oltre che nelle sezioni dedicate del sito istituzionale del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it) e in Amministrazione Trasparente. I soggetti interessati potranno consultare l’avviso, il capitolato e la relativa documentazione, compreso il modello di domanda, per conoscere requisiti, termini, condizioni e modalità di partecipazione alla selezione. La procedura riguarda esclusivamente i locali del Foro Boario, mentre per la Saletta di Corte dell’Angelo è prevista una successiva procedura autonoma.
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