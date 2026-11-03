Una nuova pensilina al Foro Boario

Al Foro Boario di Lucca c’è una nuova pensilina per chi aspetta il trasporto pubblico. L’installazione va a completare l’intervento di riqualificazione dell’intersezione tra via per Camaiore e via Salicchi, uno snodo strategico per la viabilità cittadina e per i collegamenti con il territorio. La nuova struttura segue quelle già installate a Mutigliano, sulla circonvallazione vicino a porta san Pietro e all’ospedale San Luca e consentirà agli utenti di attendere gli autobus in uno spazio dedicato e protetto dagli agenti atmosferici, migliorando il comfort e la fruibilità del servizio, con particolare attenzione alle esigenze quotidiane di cittadini, studenti e pendolari.

L’installazione rappresenta un ulteriore tassello del progetto di riqualificazione dell’area, realizzato nell’ambito delle attività promosse dal Comune di Lucca e da Lucca Riscossioni e Servizi per accompagnare gli interventi infrastrutturali con soluzioni concrete a beneficio della mobilità e della vivibilità degli spazi pubblici. “Migliorare la mobilità significa anche prestare attenzione a quei servizi che incidono concretamente sulla vita quotidiana delle persone – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini –.