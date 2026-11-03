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Una nuova pensilina al Foro Boario
Per aspettare l’autobus più comodi e sicuri
Al Foro Boario di Lucca c’è una nuova pensilina per chi aspetta il trasporto pubblico. L’installazione va a completare l’intervento di riqualificazione dell’intersezione tra via per Camaiore e via Salicchi, uno snodo strategico per la viabilità cittadina e per i collegamenti con il territorio. La nuova struttura segue quelle già installate a Mutigliano, sulla circonvallazione vicino a porta san Pietro e all’ospedale San Luca e consentirà agli utenti di attendere gli autobus in uno spazio dedicato e protetto dagli agenti atmosferici, migliorando il comfort e la fruibilità del servizio, con particolare attenzione alle esigenze quotidiane di cittadini, studenti e pendolari.
L’installazione rappresenta un ulteriore tassello del progetto di riqualificazione dell’area, realizzato nell’ambito delle attività promosse dal Comune di Lucca e da Lucca Riscossioni e Servizi per accompagnare gli interventi infrastrutturali con soluzioni concrete a beneficio della mobilità e della vivibilità degli spazi pubblici. “Migliorare la mobilità significa anche prestare attenzione a quei servizi che incidono concretamente sulla vita quotidiana delle persone – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini –.
La nuova pensilina del Foro Boario va proprio in questa direzione: un intervento puntuale, ma importante, che rende più confortevole l’attesa degli autobus e risponde alle esigenze di chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico, a partire dagli studenti e dai lavoratori. Come amministrazione vogliamo continuare a investire in una mobilità sempre più efficiente, accessibile e attenta alle necessità dei cittadini, favorendo gli spostamenti e migliorando la qualità dei servizi sul territorio. La riqualificazione di questo importante snodo viario, oggi completata anche con la nuova pensilina, testimonia la volontà di intervenire non soltanto sulla viabilità, ma anche sulla funzionalità e sulla qualità degli spazi a disposizione della comunità”.