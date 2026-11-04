Agli Orti il catering ‘di emergenza’ per il Comune di Lucca: accordo quadriennale

Emergenze, interventi di protezione civile e riunioni operative non coglieranno impreparata la macchina comunale dal punto di vista logistico. L’amministrazione di Palazzo Orsetti ha infatti formalizzato l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di servizi di catering d’asporto, destinato a coprire le esigenze dei vari uffici e servizi dell’ente.

La procedura, recepita con la determinazione firmata dalla dirigente Maria Cristina Panconi, risponde alla necessità di gestire richieste che, per loro stessa natura, presentano un carattere di imprevedibilità e non programmabilità in termini di data, entità e durata, con un coinvolgimento primario degli operatori della protezione civile impegnati sul territorio.

L’affidamento è stato disposto mediante la piattaforma telematica regionale Start, ricorrendo all’istituto dell’affidamento diretto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici. Ad aggiudicarsi la fornitura è stata la srl Gli Orti, con sede a Lucca in via Elisa, la società che gestisce l’omonimo ristorante. L’accordo quadro ha una durata complessiva di quattro anni, suddivisa in un primo biennio e in una successiva opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Il valore complessivo massimo stimato dell’accordo ammonta a 66mila euro (IVA al 10% inclusa), una cifra che non costituisce un corrispettivo fisso ma rappresenta il tetto massimo di spesa per i contratti applicativi che verranno attivati secondo le reali necessità dell’ente. La fornitura prevede due tipologie principali di servizio: pasti in monoporzione (caldi o freddi) e pranzi a sacco composti da panini farciti.

L’istruttoria ha curato anche gli aspetti economici e normativi correlati, quantificando in 18mila euro i costi della manodopera calcolati sulla base delle tabelle ministeriali e applicando il Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, oltre a prevedere gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale interno.