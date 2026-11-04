Anche gli studenti in Cortile degli Svizzeri per il 4 novembre, il comandante Lastella: “Passaggio di consegne”

Si celebra l’Unità nazionale, oltre che le Forze armate. Oggi 4 novembre, anche Lucca ha festeggiato, con una cerimonia ufficiale che si è tenuta stamani nel Cortile degli Svizzeri, alla presenza della prefetta di Lucca Cristina Favilli e del comandante dei Carabinieri di Lucca Michele Lastella.

La cerimonia è iniziata con la sfilata dei labari e del Comune di Stazzema, medaglia d’oro al valore militare. Ampia la partecipazione delle istituzioni: presenti i sindaci dei comuni della provincia, il Presidente della Provincia, i vertici delle forze armate e i bambini delle scuole del centro storico.

“Oggi celebriamo una ricorrenza estremamente importante, un percorso risorgimentale che si è concluso con la Prima Guerra Mondiale – spiega il Comandante Lastella -. Siamo qui per onorare, per ricordare un’intera generazione che per unità della patria si è sacrificata in maniera importante. La partecipazione di tante scolaresche è testimonianza di una sorta di passaggio di consegne, tra i valori ideali di allora con le future generazioni. Perché sicuramente quella che è la pace non è una bene acquisito, ma è un qualcosa che dobbiamo mantenere il giorno per giorno”.

Dopo l’omaggio del prefetto e del comandante dei Carabinieri al Monumento ai Caduti, si è data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel suo messaggio, il Capo dello Stato ha ricordato il compimento dell’Unità d’Italia e il valore della lotta di Liberazione per la democrazia e la pace. Ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale delle forze armate di fronte alle sfide contemporanee — dai conflitti tradizionali alle minacce cibernetiche, spaziali e legate all’intelligenza artificiale — ribadendo l’urgenza di una difesa comune europea complementare all’Alleanza Atlantica. Mattarella ha infine reso omaggio ai caduti, rivolgendo un pensiero di cordoglio per i militari recentemente scomparsi in Bosnia-Erzegovina e gratitudine a tutto il personale della difesa.

Questo il testo completo del messaggio del Ministro della difesa, Guido Crosetto:

Care donne e uomini della Difesa, celebriamo oggi il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una giornata che appartiene alla storia e all’identità della nostra Nazione, che ci invita a guardare al futuro senza dimenticare il percorso, spesso doloroso, attraverso il quale l’Italia ha conquistato la propria unità ed è diventata il Paese che oggi conosciamo. È il giorno in cui rendiamo onore a quanti hanno sacrificato la propria vita per l’Italia, ricordiamo coloro che portano ancora nel corpo e nell’anima i segni del servizio e rinnoviamo la nostra riconoscenza alle donne e agli uomini che, ogni giorno, si impegnano per la sicurezza e la libertà del nostro Paese. Quest’anno celebriamo questa ricorrenza con il dolore ancora vivo per la tragedia del 29 ottobre scorso in Bosnia-Erzegovina, dove quattro militari italiani hanno perso la vita mentre erano impegnati nell’operazione EUFOR Althea. Il mio pensiero più commosso va al Sergente Maggiore Simone Ruggia e al Sergente Maggiore Claudio Marchesi, appartenenti all’Aviazione dell’Esercito, al Capitano Franco Adriano Zecchillo e al Sergente Maggiore Laura Procacci, entrambi del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Alle loro famiglie, agli amici e ai colleghi rinnovo il mio personale cordoglio e quello di tutta la Difesa. Un pensiero di particolare vicinanza va anche agli undici feriti, ai quali auguro una pronta e completa guarigione, e alle loro famiglie, che hanno vissuto giorni di grande preoccupazione. Quest’anno, in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, il 4 novembre ci offre un’ulteriore occasione per riflettere sul valore dell’unità, della libertà e della democrazia, conquiste che appartengono alla nostra storia e che abbiamo la responsabilità di custodire e trasmettere alle generazioni future. Una responsabilità che trova un significato particolarmente profondo nel motto scelto per accompagnare le celebrazioni di quest’anno: ‘Forze Armate a difesa della nostra libertà’. Parole che racchiudono il senso del vostro impegno e ci ricordano che la libertà non è mai scontata. La storia ce lo insegna e il presente ce lo dimostra ogni giorno. Difendere il nostro Paese significa proteggere le sue Istituzioni, il suo territorio, le sue infrastrutture e i suoi interessi strategici, ma soprattutto le persone, la loro dignità, i loro diritti e la possibilità di vivere, scegliere e costruire il proprio futuro senza paura. È questa la responsabilità affidata alle nostre Forze Armate. Una responsabilità che affonda le proprie radici nella storia della Nazione e che oggi si rinnova attraverso il vostro lavoro, la vostra professionalità e la vostra capacità di affrontare sfide sempre più complesse. Perché senza Difesa non c’è sicurezza e senza sicurezza non c’è libertà.

A prendere la parola in rappresentanza del Comune è stato il vicesindaco Fabio Barsanti. Nel suo intervento ha ricordato i giovani soldati morti durante la prima guerra mondiale, omaggiando non solo i caduti, ma anche il valore militare e patriottico di coloro che si sono sacrificati per la patria. Non è mancato un accenno ai 4 militari morti per lo schianto di un elicottero in Bosnia lo scorso 29 ottobre.

“Voglio ringraziare – ha dichiarato Barsanti -, l’associazione nazionale Paracadutisti di Italia e di Lucca, che quest’anno in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha reso possibile celebrare questo 4 novembre disponendo una corona sotto ogni monumento ai caduti del nostro territorio comunale, più di 40. Perché quel sacrificio che hanno compito molti lucchesi di ogni età, che in quegli anni del secolo scorso lasciarono ognuno una propria frazione e il proprio paese, per recarsi al fronte e non fare ritorno. Sono lucchesi che ci hanno preceduto e che si sono sacrificati per noi come per tutti gli italiani. Sono lucchesi che abbiamo dovuto ricordare”.

Il presidente della Provincia Marcello Pierucci invece ha ringraziato le nostre forze armate, che si sono sempre distinte nel mondo, non solo per la difesa, ma anche per l’umanità, per l’accoglienza, la collaborazione che hanno dato a tanti popoli nel mondo. Oggi inoltre, ha ricordato Pierucci, riccorrono i 60 anni dall’alluvione di Firenze.

“Il 4 novembre di 60 anni fa l’esercito ricoprì un ruolo fondamentale nel soccorso della popolazione e nel recupero delle opere d’arte custodite nelle Pinacoteche, nelle Chiese e nei musei della città di Firenze, culla del nostro rinascimento. Le nostre forze armate, insieme a molti civili, sono intervenuti per prestare soccorso e non li ringrazieremo mai abbastanza”.

Infine al termine della cerimonia a prendere la parola è stato la prefetta di Lucca. Cristina Favilli ha aperto il suo discorso ringraziando i bambini che sono intervenuti alla cerimonia e ha citato il presidente Pertini, che omaggiò i giovani caduti della Prima Guerra Mondiale.

“Il 4 novembre si festeggia, come è stato già ampiamente ricordato, la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – ha detto -. Per ricordare, la conclusione vittoriosa di uno sforzo durissimo che, per la prima volta, affratellò fianco a fianco nelle trincee, giovani di ogni regione e ceto sociale, e per sempre cementò con il sangue di 600mila caduti, l’irreversibile scelta di un’Italia unita, finalmente ricondotta ai suoi sacri confini, secondo il sogno a lungo vagheggiato dalle generazioni del Risorgimento. In queste parole tratte dal messaggio del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in occasione del 4 novembre 1984, è racchiuso il senso profondo di una celebrazione che, istituita per ricordare l’armistizio di Villa Giusti, ha presto assunto un significato profondo e universale. Ricordare il sacrificio delle forze armate e di quanti si sono spessi per la ricostruzione della pace e per unità non solo territoriale e politica, ma anche identitaria del Paese e che, come ci ha ricordato proprio oggi il nostro Presidente della Repubblica, assume un significato particolare nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della libera scelta del popolo italiano per la Repubblica”.

Un sacrificio immane, che non bisogna certo dimenticare proprio adesso, nel momento in cui il terrore per la guerra torna a presentarsi.