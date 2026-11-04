Bilanci di Lucca Crea, Vcs contesta Pardini: “Utili a riserva: alla città zero euro”

“Negli ultimi tre anni, bilanci alla mano, Lucca Crea ha dato 700mila euro di utili alla città”. È questa l’affermazione del sindaco che il comitato Vivere il centro storico contesta, contrapponendo alle parole del primo cittadino i dati che riporta dai bilanci della società.

Il punto sollevato dal comitato riguarda la distinzione tra gli utili prodotti da Lucca Crea e quelli effettivamente distribuiti al Comune: secondo Vivere il centro storico, nelle tre annualità citate (2023, 2024 e 2025) i risultati economici positivi sono stati destinati a riserva, rimanendo quindi nella società.

Nel dettaglio, il comitato indica per l’esercizio 2023 un fatturato di 12.607.799 euro e un utile di 200.820 euro; per il 2024 un fatturato di 14.698.247 euro e un utile di 95.550 euro; per il 2025 un fatturato di 12.969.501 euro e un utile di 47.014 euro. Gli utili riportati nella nota ammontano complessivamente a 343.384 euro, tutti destinati a riserva.

Da qui la contestazione della dichiarazione del sindaco, che per Vivere il centro storico “non trova riscontro nella realtà fattuale”. La critica riguarda dunque sia la cifra indicata sia la destinazione degli utili: accantonarli a riserva non equivale a versarli nelle casse comunali.