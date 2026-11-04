Da 12 a 17 colonnine: Poste Italiane potenzia la rete di ricarica elettrica a Lucca

In Toscana la provincia di Lucca conta 12 colonnine attive per la ricarica di auto elettriche già presenti sul territorio a cura di Poste italiane . Tale iniziativa rientra nel progetto Polis di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del paese.

Poste Italiane, infatti, si è sempre distinta per il suo impegno alla sostenibilità attraverso azioni concrete che ogni giorno diminuiscono il suo impatto sul pianeta, puntando all’utilizzo di energie rinnovabili per gli edifici e per la flotta aziendale.

Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, dove ogni comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile .

In particolare, in provincia di Lucca verranno allacciate altre cinque colonnine per un totale quindi di 17 colonnine in tutta la provincia, un numero significativo se si tiene conto che oggi in tutta Italia sono disponibili circa oltre 60 mila colonnine. Le colonnine già attive sono presenti, in particolare, nei comuni di Barga (2), Borgo a Mozzano (2), Camporgiano (1), Gallicano (2), Piazza al Serchio (1), Pieve Fosciana (2) e Seravezza (2). Le tappe in cui ricaricare l’auto elettrica si trasformano così in occasioni per fermarsi, apprezzare e scoprire le realtà locali e le colonnine, che assumono in questo modo i tratti di vere e proprie pietre miliari del viaggiatore, contribuiscono a immaginare un piccolo itinerario che attraversa la provincia di Lucca.