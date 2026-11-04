Raccolta differenziata, Lucca è la più virtuosa di Toscana e 18esima in Italia

E’ prima tra i capoluoghi toscani e 18esima nella classifica nazionale. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2026, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Lucca si conferma tra i capoluoghi italiani più virtuosi nella raccolta differenziata.

“Il risultato ottenuto da Lucca nel rapporto Ecosistema Urbano 2026 – dichiara l’assessore all’ambiente Cristina Consani – rappresenta un riconoscimento importante per tutta la città e conferma la validità di un percorso costruito negli anni attraverso investimenti, innovazione e collaborazione. Desidero ringraziare Sistema Ambiente, tutti gli operatori e i cittadini che ogni giorno contribuiscono concretamente a questo risultato. La nostra attenzione resta alta, perché una città più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente si costruisce quotidianamente, migliorando la qualità dei servizi, contrastando con determinazione l’abbandono dei rifiuti e promuovendo una cultura del rispetto degli spazi comuni. L’obiettivo non è soltanto raccogliere e differenziare di più, ma produrre meno rifiuti e rendere Lucca una città sempre più vivibile, per noi e per le generazioni future”.

“È un risultato importante – aggiunge Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente – che ci rende orgogliosi e che testimonia il valore del lavoro svolto negli anni grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Sistema Ambiente e cittadini. Un riconoscimento che desidero condividere soprattutto con le donne e gli uomini di Sistema Ambiente, che ogni giorno garantiscono con professionalità e impegno un servizio essenziale per la città, e con i cittadini lucchesi, il cui contributo è fondamentale per raggiungere questi risultati. In questi anni in stretto raccordo con l’amministrazione comunale, abbiamo lavorato per rendere i servizi più efficienti e accessibili, attraverso il rinnovo del parco mezzi, l’ampliamento delle ecoisole informatizzate e l’introduzione dell’app Open IT Lucca, che permette di accedere ai contenitori Garby direttamente dallo smartphone.