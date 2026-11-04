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Raccolta differenziata, Lucca è la più virtuosa di Toscana e 18esima in Italia
Lo stabilisce il rapporto Ecosistema Urbano 2026, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore
E’ prima tra i capoluoghi toscani e 18esima nella classifica nazionale. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2026, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Lucca si conferma tra i capoluoghi italiani più virtuosi nella raccolta differenziata.
“Il risultato ottenuto da Lucca nel rapporto Ecosistema Urbano 2026 – dichiara l’assessore all’ambiente Cristina Consani – rappresenta un riconoscimento importante per tutta la città e conferma la validità di un percorso costruito negli anni attraverso investimenti, innovazione e collaborazione. Desidero ringraziare Sistema Ambiente, tutti gli operatori e i cittadini che ogni giorno contribuiscono concretamente a questo risultato. La nostra attenzione resta alta, perché una città più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente si costruisce quotidianamente, migliorando la qualità dei servizi, contrastando con determinazione l’abbandono dei rifiuti e promuovendo una cultura del rispetto degli spazi comuni. L’obiettivo non è soltanto raccogliere e differenziare di più, ma produrre meno rifiuti e rendere Lucca una città sempre più vivibile, per noi e per le generazioni future”.
“È un risultato importante – aggiunge Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente – che ci rende orgogliosi e che testimonia il valore del lavoro svolto negli anni grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Sistema Ambiente e cittadini. Un riconoscimento che desidero condividere soprattutto con le donne e gli uomini di Sistema Ambiente, che ogni giorno garantiscono con professionalità e impegno un servizio essenziale per la città, e con i cittadini lucchesi, il cui contributo è fondamentale per raggiungere questi risultati. In questi anni in stretto raccordo con l’amministrazione comunale, abbiamo lavorato per rendere i servizi più efficienti e accessibili, attraverso il rinnovo del parco mezzi, l’ampliamento delle ecoisole informatizzate e l’introduzione dell’app Open IT Lucca, che permette di accedere ai contenitori Garby direttamente dallo smartphone.
A questo percorso si affianca il rafforzamento della gestione economica e finanziaria, che ha consentito di recuperare, dal 2022, oltre 11 milioni di euro di crediti non riscossi, consolidando la solidità dell’azienda. Il risultato evidenziato da Ecosistema Urbano ci incoraggia a proseguire nel lavoro intrapreso, consapevoli che restano ancora aspetti da migliorare, dalla qualità della raccolta al contrasto degli abbandoni. Come Presidente di Sistema Ambiente ritengo che il nostro compito sia continuare a garantire servizi efficienti e risposte concrete ai cittadini, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno si impegna per la cura della nostra città”.