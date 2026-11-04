Sold out per la medaglia di Lucca Comics: consegnati gli esemplari anche a Barbero e Castellini

Sarà stata la concomitanza con il 60esimo anniversario. Sarà stato che forse questa volta il Magister Monetae si è davvero superato. Sarà stata l’ormai tradizionale partecipazione alla grande manifestazione lucchese. Fatto sta che il bilancio per la medaglia ufficiale del Lucca Comics & Games è davvero straordinario . Un lavoro minuzioso quello realizzato dal Magister Monetae Roberto Orlandi : tutti i personaggi della medaglia infatti sono stati ridisegnati ispirandosi al manifesto originale del meta-poster realizzato dal maestro Claudio Castellini , con l’aggiunta della cortina delle Mura di Lucca dove spicca il campanile di San Martino.

E, come spesso accade, sono i numeri a parlare. “Durante questa edizione di Lucca Comics & Games – spiega infatti il presidente della Fondazione Antica Zecca di Lucca, Alessandro Colombini – la medaglia ha riscosso un successone. Avevamo preparato 50 esemplari in argento, 350 argentati, 400 in rame ed 800 in ottone. Che dire, siamo stati letteralmente presi d’assalto e abbiamo in pratica avuto il sold out. Dirò di più. Viste le continue richieste, una volta esaurite le scorte, abbiamo dato la possibilità di acquistare la moneta a prezzo scontato non ritirandola sul momento, ma direttamente il prossimo anno usufruendo appunto della promozione sul prezzo. Molti hanno scelto questa soluzione, a dimostrazione anche del fatto che ormai la Zecca di Lucca è sinonimo di affidabilità e serietà. D’altronde ormai sono 23 anni che siamo partner della manifestazione realizzando la medaglia ufficiale dell’evento”.