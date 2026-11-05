Sipario su Lucca Comics, il Comitato Vivere il Centro Storico accusa: “Una disorganizzazione organizzata”

“Sarà anche una manifestazione importante, ma le lacune sono state davvero tante – dichiara il Comitato –. E non parliamo di dettagli. Varchi spenti: finiti i controlli alle porte, cominciava il ‘liberi tutti’ fino alla mattina successiva. Il camioncino del ristorante: in sosta su una strada ad alta percorrenza pedonale. Segnalato via email e al protocollo, è rimasto lì per tutta la manifestazione, sicuramente entrava e usciva per i varchi spenti. Nessuna multa sul parabrezza: un premio alla furbizia. Via Santa Lucia: nonostante le deroghe musicali risultassero concesse a Lucca Crea soltanto dalle 9 alle 19, un residente segnala musica ad altissimo volume in strada. La polizia municipale interviene, dopo numerosi solleciti, soltanto dopo mezzanotte, quando persino i gestori avevano già staccato la musica. Villa Bottini: una discoteca di cui abbiamo saputo dai social. Non ci risulta fosse prevista, ma pare abbia avuto una notevole affluenza. Possibile che nessuno degli organi preposti se ne sia accorto?“.