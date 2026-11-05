la polemica|
Sipario su Lucca Comics, il Comitato Vivere il Centro Storico accusa: “Una disorganizzazione organizzata”
Il Comitato: “Varchi spenti, sosta selvaggia e disagi. A pagarne le conseguenze, come sempre, sono i residenti. Ci sembra vergognoso”
A riflettori spenti su Lucca Comics & Games, il Comitato Vivere il Centro Storico interviene per segnalare diverse criticità nella logistica e nel controllo del territorio, parlando apertamente di una “disorganizzazione organizzata”.
“Sarà anche una manifestazione importante, ma le lacune sono state davvero tante – dichiara il Comitato –. E non parliamo di dettagli. Varchi spenti: finiti i controlli alle porte, cominciava il ‘liberi tutti’ fino alla mattina successiva. Il camioncino del ristorante: in sosta su una strada ad alta percorrenza pedonale. Segnalato via email e al protocollo, è rimasto lì per tutta la manifestazione, sicuramente entrava e usciva per i varchi spenti. Nessuna multa sul parabrezza: un premio alla furbizia. Via Santa Lucia: nonostante le deroghe musicali risultassero concesse a Lucca Crea soltanto dalle 9 alle 19, un residente segnala musica ad altissimo volume in strada. La polizia municipale interviene, dopo numerosi solleciti, soltanto dopo mezzanotte, quando persino i gestori avevano già staccato la musica. Villa Bottini: una discoteca di cui abbiamo saputo dai social. Non ci risulta fosse prevista, ma pare abbia avuto una notevole affluenza. Possibile che nessuno degli organi preposti se ne sia accorto?“.
“Limitazioni per i pedoni residenti: un residente che torna in treno, magari con un bagaglio ingombrante, non può essere raggiunto in auto dai familiari e va a piedi – prosegue –. Arrivato alla sortita pedonale ovest del Baluardo San Colombano, un addetto gli impedisce il passaggio perché a senso unico. Deve quindi raggiungere Porta San Pietro o Porta Elisa. Poche centinaia di metri diventano oltre un chilometro a piedi, bagaglio al seguito. Ma la vera chicca è il parcheggio Mazzini. Gli abbonati vengono allontanati durante i Comics, senza rimborso né scuse, per fare posto agli espositori. Il cartello fotografato il 25 ottobre indicava il divieto fino alle 00 del 1 novembre. Eppure, il 2 novembre, a una residente è stato negato l’accesso. Sul sito comunale il parcheggio risultava riservato agli espositori fino al 2 novembre, ma nella sezione dedicata ai parcheggi esterni alle Mura! La mano destra non sa cosa fa la sinistra. Piazza della Magione: stessa storia”.
“Sono soltanto alcuni esempi – conclude –. A pagarne le conseguenze, come sempre, sono i residenti. Ci sembra vergognoso“.