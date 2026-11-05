Giornata delle Forze Armate, la riflessione di Simonetti: “Ricordare i caduti significa onorare la Costituzione”

“Il 4 novembre 1918 tacquero i cannoni sul fronte italiano. L’armistizio firmato a Villa Giusti chiudeva una guerra che era costata al Paese circa seicentocinquantamila morti, un numero enorme di mutilati e una generazione di contadini strappata ai campi e gettata nel fango delle trincee del Carso e del Piave. Da quella data nasce la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”. Lo afferma Simonetta Simonetti , direttrice Centro Studi di storia contemporanea Carlo Gabrielli Rosi e membro Associazione Toscana volontari della libertà Lucca.

“Il 4 novembre vuol dire allora affiancare alla memoria militare la memoria civile: gli obiettori che pagarono con il carcere, le donne che tennero in piedi il Paese mentre gli uomini erano al fronte, i reduci dimenticati. È una data importante perché portò a grandi cambiamenti e nostro dovere è ricordarne i contenuti in modo onesto e parlarne alle nuove generazioni perché lo dobbiamo a tutti quei giovani e a quelle donne che, con modalità diverse, la combatterono. Nessuno – conclude Simonetta – fu più lo stesso dopo quella lunga guerra, per le donne tante cose erano cambiate, non sarebbero state più le stesse e la storia ce ne è testimone”.