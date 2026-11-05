Il ricordo|
Giornata delle Forze Armate, la riflessione di Simonetti: “Ricordare i caduti significa onorare la Costituzione”
La direttrice del Centro Studi Carlo Gabrielli Rosi: “Nostro dovere è ricordarne i contenuti in modo onesto e parlarne alle nuove generazioni”
“Il 4 novembre 1918 tacquero i cannoni sul fronte italiano. L’armistizio firmato a Villa Giusti chiudeva una guerra che era costata al Paese circa seicentocinquantamila morti, un numero enorme di mutilati e una generazione di contadini strappata ai campi e gettata nel fango delle trincee del Carso e del Piave. Da quella data nasce la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”. Lo afferma Simonetta Simonetti, direttrice Centro Studi di storia contemporanea Carlo Gabrielli Rosi e membro Associazione Toscana volontari della libertà Lucca.
“Ricordare i caduti della Grande Guerra – prosegue Simonetti – significa ricordare uomini giovanissimi, spesso analfabeti, mandati all’assalto senza poter scegliere, giudicati da tribunali militari sommari, talvolta fucilati per un gesto di paura. La memoria più onesta di quei soldati non è la celebrazione della vittoria, ma la promessa che nessuno, mai più, sarà privato della propria voce, del proprio giudizio, della propria coscienza. È esattamente la promessa scritta nella Costituzione repubblicana, che all’articolo 11 ripudia la guerra come strumento di offesa e all’articolo 52 definisce la difesa della Patria sacro dovere del cittadino, non soltanto del soldato”.
“Il 4 novembre vuol dire allora affiancare alla memoria militare la memoria civile: gli obiettori che pagarono con il carcere, le donne che tennero in piedi il Paese mentre gli uomini erano al fronte, i reduci dimenticati. È una data importante perché portò a grandi cambiamenti e nostro dovere è ricordarne i contenuti in modo onesto e parlarne alle nuove generazioni perché lo dobbiamo a tutti quei giovani e a quelle donne che, con modalità diverse, la combatterono. Nessuno – conclude Simonetta – fu più lo stesso dopo quella lunga guerra, per le donne tante cose erano cambiate, non sarebbero state più le stesse e la storia ce ne è testimone”.
Foto di Pietro Balducci, segretario Associazione Nazionale Carabinieri Lucca