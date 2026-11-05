Il riconoscimento|
Il reading teatrale ‘Voci che restano’ dell’archivio storico comunale vince il premio Archivissima 2026
L’assessora Pisano: “Un premio che conferma la funzione dell’archivio di divulgare la storia e le storie che appartengono alla nostra città”
Migliore iniziativa archivi comunali. L’archivio storico del Comune di Lucca è stato premiato in questa specifica categoria alla cerimonia di assegnazione dei premi Archivissima 2026. L’evento – volto a valorizzare le migliori iniziative della passata edizione estiva, che si è svolta a giugno sul tema di Quello che non c’è, inteso a esplorare patrimoni sommersi – si è tenuto ieri (4 novembre), a Torino, alle Gallerie d’Italia.
I premi e le categorie incluse hanno riguardato le migliori proposte tra podcast, video, eventi dal vivo, progetti educativi e attività di valorizzazione degli archivi storici, con oltre 500 enti coinvolti.
Il lavoro teatrale ha ricostruito una vicenda poco conosciuta della storia lucchese: il progetto, mai portato a compimento, di erigere un monumento a Giordano Bruno all’interno delle mura cittadine.
Hanno ritirato il premio Cristina Marinari e Paola Secchia dell’archivio storico comunale, insieme alla dirigente Paola Angeli.
Grande soddisfazione è stata espressa dell’assessora alla cultura, Mia Pisano. “L’archivio storico comunale – ha affermato – conferma, attraverso questo premio, la sua funzione di presidio di cultura, volto non solo a conservare e tramandare, ma anche a divulgare la storia e le storie che appartengono alla nostra città, alla nostra vicenda comune e alla nostra tradizione. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale che quotidianamente porta avanti questo importante lavoro, che anche l’attribuzione di questo premio sottolinea e riconosce”.