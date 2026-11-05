Il reading teatrale ‘Voci che restano’ dell’archivio storico comunale vince il premio Archivissima 2026

Migliore iniziativa archivi comunali. L’archivio storico del Comune di Lucca è stato premiato in questa specifica categoria alla cerimonia di assegnazione dei premi Archivissima 2026. L’evento – volto a valorizzare le migliori iniziative della passata edizione estiva, che si è svolta a giugno sul tema di Quello che non c’è, inteso a esplorare patrimoni sommersi – si è tenuto ieri (4 novembre), a Torino, alle Gallerie d’Italia.

I premi e le categorie incluse hanno riguardato le migliori proposte tra podcast, video, eventi dal vivo, progetti educativi e attività di valorizzazione degli archivi storici, con oltre 500 enti coinvolti.

Il lavoro teatrale ha ricostruito una vicenda poco conosciuta della storia lucchese: il progetto, mai portato a compimento, di erigere un monumento a Giordano Bruno all’interno delle mura cittadine.

Hanno ritirato il premio Cristina Marinari e Paola Secchia dell’archivio storico comunale, insieme alla dirigente Paola Angeli.