La Lega copre la bandiera della Palestina sull’opera di Pierotti: “Chi lo ha fatto, si scusi”

L’attivista Nicola Pera e l’autore della scultura intervengono: “Una gravissima e doppia strumentalizzazione”

“Esprimiamo profonda indignazione per quanto avvenuto nella notte scorsa a Porta Sant’Anna. Alcuni esponenti della Lega di Lucca e Capannori, tra cui il consigliere comunale Massimo Fagnani, hanno coperto con il tricolore la bandiera palestinese integrata nell’opera Oltre le radici realizzata da Stefano Pierotti. Siamo di fronte a una gravissima e doppia strumentalizzazione. I promotori del blitz hanno pretestuosamente motivato il gesto sui social come un omaggio ai quattro militari italiani tragicamente scomparsi in Bosnia-Erzegovina. Dal nostro punto di vista riteniamo inaccettabile che la memoria di chi ha perso la vita venga usata come scudo per coprire una provocazione politica“. Lo affermano l’attivista Nicola Pera e l’autore dell’opera Stefano Pierotti.

“La seconda strumentalizzazione – proseguono – colpisce direttamente un simbolo di umanità e di dolore universale. Coprire la bandiera palestinese significa voler cancellare visivamente il richiamo a un genocidio in corso. Per poi fare cosa? Per immortalarsi in selfie sorridenti. Ieri mattina, recandoci sul posto, abbiamo constatato che il Tricolore era già stato rimosso. Ci chiediamo, allora, se la bandiera italiana sia stata utilizzata per il solo tempo necessario a uno scatto fotografico da esibire pubblicamente sui social“.

“L’opera del Pierotti è arte contemporanea che richiama l’attenzione sulle tragedie del nostro tempo e sulle vittime delle migrazioni.

La Palestina, con il genocidio di più di 70 mila vittime civili tra cui almeno 20 mila bambini, non può essere ridotta a un palcoscenico per provocazioni dei partiti. La solidarietà verso un popolo oppresso e il rispetto per il nostro Paese – aggiungono – trovano entrambi fondamento nella Costituzione e nel riconoscimento della dignità umana. Chiediamo quindi al sindaco di Lucca, al presidente del Consiglio comunale e a tutte le forze politiche di prendere pubblicamente le distanze da questa iniziativa irrispettosa, esprimendo un chiaro biasimo“.