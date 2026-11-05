L'appuntamento|
Lucca, un convegno per riscoprire la storia delle porte delle Mura
Sabato 7 novembre studiosi, storici e archeologi si confronteranno sul ruolo degli accessi alla città dall’epoca romana a oggi
Vie di accesso ed uscita, confini, aperture: sul ruolo e la storia delle porte delle mura di Lucca intervengono storici e studiosi sabato (7 novembre) , nel convegno Varcare le mura: le pietre, i segni, le persone. Le Porte delle mura di Lucca tra difesa militare, vulnerabilità e spazio sociale dall’epoca romana ai giorni nostri promosso dalle associazioni Lucchesi nel Mondo, Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, dal Ciscu (Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane) e dal comune di Lucca nell’ambito del progetto Ri-conoscere le mura, con il contributo della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero della Cultura.
La sessione mattutina all’auditorium Fbml inizia alle 10 con i saluti istituzionali ed apre i lavori alle 10,30 con l’intervento di alcuni alunni dell‘Isi Pertini su Se le Mura parlassero… avrebbero la nostra voce. Itinerari, narrazioni ed emozioni degli studenti dell’Istituto Pertini di Lucca. L’intervento che segue è di Paolo Battistini su Un Giorno da Lucchese. Una nuova Bulletta per un turismo responsabile e di arricchimento reciproco. Alle 11,30 l’archeologa Elisabetta Abela parla di Lucca romana: entrare in città. La scoperta del decumano e della porta orientale.
Al Castello di Porta San Donato alle 15 interviene lo storico Enrico Romiti: Oltre il ponte levatoio. L’arte della difesa nell’architettura delle porte di Lucca tra Medioevo e Rinascimento. Alle 16 è la volta della storica Roberta Martinelli, organizzatrice della giornata di studi, per parlare di Porte per la guerra. Porte per la pace. Quattro secoli di storia, con letture a cura di Alessandro Bertolucci.
A seguire, visita guidata all’Archivio storico comunale. Per informazioni: lucchesinelmondo@gmail.com.