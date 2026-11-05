Lucca, un convegno per riscoprire la storia delle porte delle Mura

Vie di accesso ed uscita, confini, aperture: sul ruolo e la storia delle porte delle mura di Lucca intervengono storici e studiosi sabato (7 novembre) , nel convegno Varcare le mura: le pietre, i segni, le persone. Le Porte delle mura di Lucca tra difesa militare, vulnerabilità e spazio sociale dall’epoca romana ai giorni nostri promosso dalle associazioni Lucchesi nel Mondo, Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, dal Ciscu (Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane) e dal comune di Lucca nell’ambito del progetto Ri-conoscere le mura, con il contributo della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del Ministero della Cultura.