Reunion a cinquant’anni dal diploma per gli ex studenti della 5A del Carrara

Tra aneddoti, abbracci e la promessa di rivedersi, la giornata si è chiusa con la tradizionale foto di gruppo

Mezzo secolo è passato dal giorno dell’esame di maturità, ma lo spirito, la complicità e la voglia di scherzare sono rimasti esattamente quelli del 1976. Gli ex studenti della classe 5A dell’Istituto Tecnico Commerciale Francesco Carrara di Lucca si sono ritrovati per celebrare un traguardo di straordinario valore umano: il cinquantesimo anniversario dal conseguimento del diploma.

L’idea della reunion, nata quasi per gioco, si è trasformata in un pranzo memorabile che ha visto la partecipazione di ventuno ex compagni di classe. Tra un piatto e l’altro, l’atmosfera si è scaldata al ritmo dei ricordi e dopo pochi minuti è sembrato di tornare a respirare l’aria delle aule di cinquant’anni fa.

Quel 1976 è rimasto scolpito non solo nella memoria dei presenti, ma anche nella storia della scuola italiana. Tutti i partecipanti hanno ricordato con una risata la celebre e surreale sera del 30 giugno di quell’anno, quando un’edizione straordinaria del telegiornale annunciò il rinvio a livello nazionale della prima prova d’italiano a causa di una clamorosa truffa telefonica ai danni di una preside.

Tra aneddoti, abbracci e la promessa di non far trascorrere altro tempo prima del prossimo incontro, la giornata si è chiusa con la tradizionale foto di gruppo e con il pensiero rivolto a chi non ha potuto partecipare a questa speciale ricorrenza.