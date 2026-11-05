Società Dante Alighieri di Lucca, Lucia Raffaelli è la nuova presidente

Sono stati eletti: Lucia Raffaelli (Presidente), Michela Vornoli (Segretario), Silvia Marcucci (Tesoriere), Mario Attilieni, Pier Ugo Bernardini, Ilaria Del Bianco, Ilaria Piccinini, e Giovanni Vitelli.

La Dante, come viene denominata sinteticamente tanta è la potenza evocativa del nome del fautore dell’unità linguistica della nazione, nacque nel 1889 a Roma nell’attuale sede di Palazzo Firenze, con la precipua finalità statutaria de la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Ben presto espanse la propria attività a livello mondiale, organizzata in Comitati presenti oggi in tutti i continenti. Attività estrinsecata non solo nell’ovvio approfondimento periodico storico, geografico, filosofico, teologico della letteratura dantesca, ma altresì nei più svariati settori e modalità anche sul piano pratico. Risultò di efficace sostegno e conforto, ad esempio, durante i grandi flussi migratori di fine ‘800 e in tutta la prima metà del ‘900 dei nostri connazionali, specie verso l’America, in particolare latina, Argentina, Brasile, Uruguay, mediante l’istituzione sistematica di corsi di lingua.