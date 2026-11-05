l'annuncio|
Società Dante Alighieri di Lucca, Lucia Raffaelli è la nuova presidente
Rinnovato il Consiglio direttivo del comitato cittadino al termine del mandato quadriennale
Il comitato di Lucca della società Dante Alighieri, al compimento del proprio mandato quadriennale, ha proceduto alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Sono stati eletti: Lucia Raffaelli (Presidente), Michela Vornoli (Segretario), Silvia Marcucci (Tesoriere), Mario Attilieni, Pier Ugo Bernardini, Ilaria Del Bianco, Ilaria Piccinini, e Giovanni Vitelli.
La Dante, come viene denominata sinteticamente tanta è la potenza evocativa del nome del fautore dell’unità linguistica della nazione, nacque nel 1889 a Roma nell’attuale sede di Palazzo Firenze, con la precipua finalità statutaria de la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Ben presto espanse la propria attività a livello mondiale, organizzata in Comitati presenti oggi in tutti i continenti. Attività estrinsecata non solo nell’ovvio approfondimento periodico storico, geografico, filosofico, teologico della letteratura dantesca, ma altresì nei più svariati settori e modalità anche sul piano pratico. Risultò di efficace sostegno e conforto, ad esempio, durante i grandi flussi migratori di fine ‘800 e in tutta la prima metà del ‘900 dei nostri connazionali, specie verso l’America, in particolare latina, Argentina, Brasile, Uruguay, mediante l’istituzione sistematica di corsi di lingua.
Nello stesso anno, quasi in simultanea veniva costituito il Comitato di Lucca, presso la Camera di Commercio sotto la Presidenza di Ferdinando Martini, carica nella quale si sono succeduti nel corso degli anni sempre personalità di primissimo rilievo nel panorama culturale cittadino.