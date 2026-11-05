Taglio del nastro per la nuova rotatoria a San Pietro a Vico

È stata inaugurata questa mattina (5 novembre) la nuova rotatoria a San Pietro a Vico, realizzata in via dell’Acquacalda (all’innesto con via per Marlia), in prossimità della cartiera Modesto Cardella. È stato inoltre inaugurato il parcheggio accanto al cimitero del paese. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Lucca, Mario Pardini, e dell’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, insieme ai rappresentanti della cartiera.

La nuova rotatoria, che aumenta la sicurezza in un tratto di strada interessato dal passaggio di mezzi pesanti, segna il completamento del Progetto unitario convenzionato approvato nel 2022, uno strumento urbanistico che ha previsto, in cambio della riorganizzazione e ingrandimento dello stabilimento industriale, la costruzione a totale carico dell’azienda della rotatoria, di un nuovo parcheggio accanto al cimitero e di un parcheggio con parco giochi vicino alla scuola, lavori che assommano nel quadro tecnico economico a quasi 1.7 milioni di euro.

L’opera risponde ad un’esigenza sentita da tempo per mettere in sicurezza un crocevia interessato da intenso traffico. La rotatoria farà inoltre da allaccio per i futuri assi viari. L’amministrazione comunale, attraverso richieste mandate all’Anas, ha ottenuto la possibilità di creare un braccetto di collegamento che si attaccherà alla rotatoria.

“Un’altra importante opera infrastrutturale realizzata nella periferia di Lucca – afferma Nicola Buchignani -. L’intervento è stato completamente finanziato dalla famiglia Cardella, quando un’azienda vuole ingrandirsi e implementare la sua industria e produttività in cambio l’amministrazione chiede opere importanti sul territorio”.