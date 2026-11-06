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A11, lavori alle barriere di sicurezza: chiude la stazione di Lucca est per 5 notti
Stop alle uscite da Pisa tra il 9 e il 13 novembre dalle 22 alle 6. Autostrade consiglia l’uscita a Lucca ovest
Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22 – 6, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla Diramazione Lucca-Viareggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app Autostrade per l’Italia, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.