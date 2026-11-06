Capodanno in Piazza Santa Maria a Lucca: per accogliere il 2027 arriva Dino Brown

La notte del 31 dicembre musica dance, animazione di Radio Bruno e gadget. La serata sarà condotta da Andrea Mastroberti e Martina Niccolai

Lucca si prepara a salutare il 2026 e ad accogliere il nuovo anno con una grande festa nel cuore della città, come da tradizione. Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, torna il Capodanno in piazza Santa Maria, l’ormai consueto appuntamento promosso dal comune di Lucca, in collaborazione con Epic Fun, che anche quest’anno promette di richiamare migliaia di persone per una notte all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione.

Il grande protagonista del Capodanno 2027 sarà Dino Brown, special guest della serata, che porterà a Lucca la La storia della Dance. DJ, produttore discografico e conduttore radiofonico, Dino Brown è uno dei volti più conosciuti e apprezzati dagli appassionati della musica dance. Una carriera ultraventennale tra radio, produzioni musicali e consolle dei più importanti locali italiani, conquistando grande popolarità proprio con La storia della Dance, diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del genere e da cui sono nate anche compilation di successo. A Lucca proporrà un coinvolgente viaggio musicale attraverso i decenni d’oro della dance, ripercorrendo in un crescendo di ritmo ed emozioni i grandi successi che hanno fatto ballare intere generazioni, dagli indimenticabili anni Novanta fino ai Duemila. Una selezione di brani iconici per trasformare piazza Santa Maria in una grande pista da ballo a cielo aperto.

La festa prenderà il via giovedì 31 dicembre alle 22, con la musica e l’animazione di Radio Bruno, media partner ufficiale dell’evento, che accompagnerà il pubblico nell’attesa del nuovo anno. A condurre la serata saranno Andrea Mastroberti e Martina Niccolai, che coinvolgeranno la piazza con DJ set, intrattenimento e distribuzione di gadget ufficiali, preparando il pubblico al momento più atteso della notte. Radio Bruno racconterà inoltre l’atmosfera del Capodanno lucchese attraverso collegamenti in diretta nazionale, interviste al pubblico e finestre informative, portando l’energia della festa anche agli ascoltatori di tutta Italia.

Allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale conto alla rovescia e gli auguri istituzionali daranno ufficialmente il benvenuto al 2027. Subito dopo, i riflettori si accenderanno su Dino Brown e il suo attesissimo DJ set, per continuare a ballare e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.