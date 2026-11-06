Carta e packaging sostenibile: la Scuola Imt presenta al Polo Tecnologico le nuove tecniche per l’industria

Come rispondere alla crescente domanda di materiali più performanti e sostenibili nel settore cartario, soprattutto per il packaging? E in che modo lo studio della carta e dei materiali laminati può aprire nuove strade all’innovazione dei prodotti di questo settore così importante per l’economia locale? Questi i temi al centro di Cartario: tecniche multiscala per carta e packaging ecosostenibile, il secondo incontro del ciclo Imt Business Case in programma giovedì 12 novembre dalle 17 al Polo Tecnologico Lucchese. Relatore del seminario sarà Marco Paggi, professore e direttore dell’unità di ricerca Mussam alla Scuola Imt, che presenterà due casi di studio con applicazione di metodologie sperimentali e modellistiche avanzate.

“Un’azienda dovrebbe partecipare all’incontro perché oggi innovare significa anche saper individuare e valorizzare le opportunità offerte dalla ricerca scientifica, beneficiando delle competenze disponibili a Lucca – spiega Marco Paggi -. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione delle imprese le competenze, le metodologie e le infrastrutture di ricerca della Scuola IMT, mostrando come queste possano contribuire ad affrontare problemi concreti e a sviluppare soluzioni innovative per il settore cartario e gli imballaggi. Vogliamo creare un ponte tra ricerca e industria, partendo dalle esigenze reali delle aziende e favorendo un dialogo che possa tradursi in nuove opportunità di sviluppo e competitività”.

Tra i temi dell’incontro si parlerà di prove meccaniche in situ e osservazioni microscopiche sulla carta, modelli statistico-meccanici per prevedere il comportamento dei materiali, simulazioni agli elementi finiti e digital twin per laminati carta-alluminio, oltre alla ricerca di alternative più sostenibili ai tradizionali materiali multistrato.

“Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di conoscere più da vicino le tecnologie, le metodologie sperimentali e le competenze scientifiche che la Scuola Imt mette a disposizione del sistema produttivo – continua Paggi -. Attraverso esempi concreti e casi di studio frutto di ricerche, potranno comprendere come gli strumenti della ricerca possano essere applicati alla caratterizzazione e allo studio del comportamento dei materiali, con particolare riferimento ai prodotti a base di cellulosa e alle soluzioni per il packaging. Discuteremo in particolare di come utilizzare queste conoscenze per proporre e progettare nuove soluzioni ecosostenibili. Ma c’è un secondo aspetto altrettanto importante: la possibilità di entrare in contatto diretto con ricercatori ed esperti, condividere esigenze e problematiche tecnologiche e porre le basi per future collaborazioni. Il valore dell’iniziativa sta proprio nell’unire conoscenza scientifica, applicazioni industriali e nuove relazioni”.

Imt Business Case è un’iniziativa che rientra nell’ambito di Innova Scuola d’Impresa, il programma per l’innovazione imprenditoriale della Camera di Commercio della Toscana nord – ovest promosso in collaborazione con la Scuola Imt e il Polo Tecnologico Lucchese.