Cinque laboratori, un unico progetto: l’Isi Pertini si espande con un nuovo Campus Digitale

L’inaugurazione, in programma lunedì (9 novembre) alle 9,30, sarà nella sede succursale in via Barsanti e Matteucci

Uno spazio dove studentesse e studenti non si limiteranno a imparare nozioni in modo teorico, ma potranno creare dei veri e propri prodotti turistici digitali, servendosi di strumenti avanzati e all’avanguardia. È questo il pensiero alla base di Pertini Futura – Campus Digitale per le Competenze del Domani, il nuovo polo di innovazione didattica realizzato dall’Isi Sandro Pertini di Lucca. Pertini Futura sarà inaugurato ufficialmente lunedì (9 novembre), alle 9,30, nella sede succursale in via Barsanti e Matteucci a Lucca.

Il Campus Digitale è stato presentato questa mattina (6 novembre) alla presenza di Daniela Venturi, dirigente scolastica dell’Isi Pertini, Simona Testaferrata, assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Duccio Di Leo, vicario della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, e Federico Gilardetti, consigliere delegato della Provincia di Lucca.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Pnrr – Scuola 4.0, con un investimento di 750 mila euro, nasce per rafforzare la filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 nel settore turistico, sperimentazione attivata dall’Istituto fin dall’anno scolastico 2024/2025.

Il Campus comprende cinque ambienti tecnologicamente avanzati e interconnessi: una Web Radio per podcast e audioguide, una Web TV per produzioni audiovisive, un Laboratorio di Lingue con strumenti di traduzione basati sull’intelligenza artificiale, un Laboratorio di Informatica e AI per lo sviluppo di applicazioni turistiche e un Laboratorio Immersivo con visori per la realtà virtuale. La vera innovazione è nella loro integrazione: gli studenti potranno ideare itinerari turistici, realizzare podcast e video, tradurli in più lingue e assemblarli in web app interattive, arricchite da esperienze immersive che permettono di esplorare luoghi e ricostruzioni storiche, viaggiando virtualmente nello spazio e nel tempo.

“La realizzazione di Pertini Futura rappresenta per il nostro Istituto un risultato straordinario e motivo di grande soddisfazione – dichiara la Dirigente Scolastica, Daniela Venturi -. Essere una delle sole quattro scuole della Toscana ad aver ottenuto questo importante finanziamento è un riconoscimento della qualità della nostra progettazione e della capacità del Pertini di guardare avanti. Ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi non è soltanto la bellezza e la modernità degli ambienti realizzati: è soprattutto l’idea educativa che li unisce”.

“Abbiamo voluto creare un campus nel quale gli studenti possano diventare protagonisti dell’intero processo di realizzazione di un prodotto turistico innovativo, utilizzando in modo creativo e consapevole le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale – continua la Dirigente -. Immaginiamo, ad esempio, di poter visitare virtualmente Lucca, esplorarne i monumenti e ritrovarsi, grazie alla tecnologia, nella città di secoli fa. È questa la dimensione del turismo che vogliamo insegnare ai nostri ragazzi. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al professor Rocco Musolino, progettista del Campus, e al professor Paolo Zambonini, che lo ha coadiuvato nella progettazione degli aspetti tecnici e della sicurezza”.

“A nome dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – dichiara il dott. Duccio Di Leo – esprimo il più vivo apprezzamento per la realizzazione, in tempi estremamente rapidi, del Campus Digitale per le Competenze del Domani, che arricchisce non solo l’Isi Pertini, ma l’intera provincia di Lucca di una dotazione laboratoriale che si pone come eccellenza nazionale».

“L’inaugurazione sarà nella sede succursale che noi chiamavamo banalmente Nottolini – continua Di Leo – Il Nottolini ospiterà i laboratori e manterrà la parte del geometra internamente. Poi da gennaio-febbraio questa parte verrà spostata al Carrara, perché a questo punto i lavori saranno già svolti. A livello logistico c’è una cooperazione tra amministrazioni a cui mi sento di voler fare un plauso”.

Il consigliere delegato della Provincia di Lucca Federico Gilardetti: “Quando si recepisce un certo tipo di finanziamento e si mette a terra, vuol dire che anche c’è una qualità tecnica del lavoro che viene svolto e questo a noi fa assolutamente piacere. Penso che sia importante sottolineare la capacità che ha avuto l’Istituto per fare sì che un ente abbia avuto questo questo finanziamento”.