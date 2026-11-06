Evoluzione della ricerca e nuove prospettive: a Lucca il convegno sulla storia militare

Dal 10 al 13 novembre 2026, Lucca ospiterà quattro giornate di studi dedicate alla storia militare, con la partecipazione di numerosi storici e ricercatori provenienti da università e istituti di ricerca italiani e stranieri. Gli incontri si terranno presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino 7.

Il primo appuntamento, in programma dal 10 al 12 novembre, sarà il convegno La storiografia militare negli ultimi quarant’anni, dedicato a un bilancio degli studi sulla storia militare, dall’antichità all’età contemporanea. Attraverso gli interventi di alcuni dei principali studiosi italiani del settore, verranno ripercorsi i principali sviluppi della ricerca storica degli ultimi decenni, con particolare attenzione alle nuove interpretazioni e prospettive di studio.

A seguire, il 12 e 13 novembre, si svolgerà il seminario Nuove ricerche di storia militare, che offrirà a giovani studiosi e ricercatori l’occasione di presentare e discutere i risultati delle proprie indagini. Le sessioni affronteranno temi che spaziano dall’organizzazione degli eserciti ai rapporti tra guerra, istituzioni e società, fino alle esperienze dei militari durante i conflitti e nel dopoguerra.