Le Mura diventano un’aula verde: 120 studenti ripuliscono gli spalti

Dai banchi di scuola agli spalti delle Mura, per mettere in pratica ciò che si è imparato sulla tutela dell’ambiente. A Lucca la seconda edizione di Cerchio Verde ha coinvolto 120 giovani in due giornate dedicate alla sostenibilità, alla raccolta differenziata e alla cura del territorio. A organizzare l’iniziativa è stata l’associazione Classicum, che ha affiancato alla formazione un’esperienza concreta di raccolta dei rifiuti.

Il primo appuntamento si è svolto al Liceo classico Niccolò Machiavelli, con gli interventi di Giulia Romano, professoressa di economia aziendale all’Università di Pisa, e Diego Barsotti, responsabile comunicazione e relazioni istituzionali di Revet. Un’occasione per approfondire i temi della sostenibilità e preparare il passaggio all’azione.

Nella seconda giornata gli studenti di diverse scuole del territorio si sono infatti ritrovati lungo gli spalti delle Mura urbane per dedicarsi alla raccolta differenziata e al plogging, l’attività che unisce movimento e raccolta dei rifiuti. Al centro dell’esperienza, la cura di uno dei luoghi simbolo della città: uno spazio da vivere, ma anche da proteggere attraverso i gesti quotidiani.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Comune di Lucca, del Real Collegio e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, con la partecipazione di Revet.