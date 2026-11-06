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Manutenzione delle barriere, A11 chiusa per 5 notti
6 novembre 2026 | 15:14
Cantieri alla stazione di Lucca da lunedì
Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, tratti della A11 Firenze-Pisa nord resteranno chiusi per 5 notti. Lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, dalle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla Diramazione Lucca-Viareggio. I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.