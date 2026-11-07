Topolino arriva dai bambini del San Luca: la donazione di Luccasenzabarriere dei fumetti Disney per la pediatria

Il collezionista Giacomo Bracci ha unito le forze con l’ospedale e l’associazione per regalare un sorriso ai piccoli ricoverati

Si è tenuta nella mattina di oggi (7 novembre), alle 11,15, l’incontro con i membri dell’associazione Luccasenzabarriere nel reparto di pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca, in occasione della donazione ai bambini ricoverati di una collezione di fumetti Disney di Topolino.

A presentare l’iniziativa, il presidente dell’associazione Domenico Passalacqua, accompagnato dai ragazzi membri in maglia blu, la direttrice del reparto Angelina Vaccaro e il donatore della raccolta dei fumetti Giacomo Bracci.

Le storie selezionate sono tra le più calzanti su tema della crescita, dello sport e del valore personale, inserite in un cartonato di pregio, dalla qualità editoriale molto alta. Sono libri compatti, in modo tale che un bambino riesca a maneggiarli facilmente.

“Siamo contenti di questa giornata – riferisce Domenico Passalacqua. – Per noi è una grandissima soddisfazione, proprio perché è da qualche anno andiamo a creare e donare spazi di allattamento e fasciatoio nelle varie attività, sia pubbliche che commerciali. Il traguardo di oggi, è il fiore all’occhiello di tutto quello che già stiamo facendo“.

“Siamo reduci tutti da Lucca Comics, che si è appena concluso, dove anche lì abbiamo svolto un ottimo lavoro – continua Passlacqua. – Ma soprattutto, oltre al risultato abbiamo aiutato tantissime persone che avevano necessità, e quindi siamo soddisfatti. Ringrazio la dottoressa Vaccaro e l’ospedale, perché senza il loro appoggio non si sarebbe potuta fare questa donazione”.

“È un piccolo gesto, fatto da un cittadino normale, che però io ritengo importante – aggiunge il donatore e collezionista Giacomo Bracci. – Tutti noi abbiamo in casa tante cose e magari il bello è poter pensare che possano avere una seconda vita, una seconda destinazione. Questi sono fumetti molto carini, ben tenuti. Il pensiero che possano alleviare un po’ le sofferenze dei bambini che si trovano in questi reparti mi dà una grandissima gioia”.