Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dalla Fondazione Bml il contributo per la gestione ordinaria

L’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra Anmig e Fondazione, sezione provinciale Lucca con sede in piazza San Michele, 44 a Lucca, ringrazia la Fondazione Banca del Monte di Lucca, per il contributo ricevuto finalizzato alla parziale copertura costi di gestione ordinaria come varie utenze e spese condominiali.

Il contributo, unitamente all’incasso delle quote sociali, consente di ridurre le spese di gestione. In modo che l’associazione lucchese possa continuare a lasciare in vita la gloriosa sede dove sono custoditi cimeli di guerra. Ed in particolare nella prestigiosa sede si percepisce la memoria storica dei padri fondatori, patrimonio per l’intera comunità di Lucca.

Inoltre l’associazione è sempre presente sul territorio della provincia di Lucca con propria delegazione ed il labaro assieme alle autorità civili e militari, in occasione di avvenimenti e/o manifestazioni per ricordare il comune sacrificio dei mutilati ed invalidi di guerra.

Alla data odierna l’economo Fabio Lazzari segnala che i soci sono 255, in crescita rispetto l’assemblea dello scorso anno. Il presidente della sezione provinciale di Anmig e Fondazione della sezione provinciale di Lucca è il cavaliere ufficiale Gino Franchi.