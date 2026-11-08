C’è il Rally Città di Lucca, piazzale Don Baroni off limits da mercoledì pomeriggio

Motori accesi e viabilità a sosta ridisegnati in vista del 61esimo Rally Coppa Città di Lucca, con modifiche in vigore dall’11 al 15 novembre. Il Comune ha formalizzato le modifiche al traffico e alla sosta attraverso due ordinanze che interessano la zona di piazzale Don Baroni, via Galileo Galilei, le aree di parcheggio limitrofe e la passeggiata delle Mura Urbane.

Il fulcro logistico della manifestazione, che ospiterà la Super Prova Speciale (Sps) prevista per sabato (14 novembre), comporterà limitazioni nell’area nord della città.

A partire dalle 16 di mercoledì (11 novembre) e fino alle 12 di domenica scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta sull’intera area di piazzale Don Baroni, sulla viabilità di raccordo lungo il lato ovest e nord, nell’intero parcheggio Tagliate adiacente a via Galileo Galilei sul lato est e sulla strada di collegamento con la traversa Quarta di via delle Tagliate di San Marco, con l’eccezione dei veicoli partecipanti e funzionali all’evento.

Uno stop totale alla circolazione veicolare e pedonale scatterà invece dalle 00,00 di sabato (14 novembre) fino alle 2 di domenica 15 novembre, e comunque fino al termine della manifestazione. Il blocco interesserà l’intera area di piazzale Don Baroni, la viabilità perimetrale, il parcheggio Tagliate est e la traversa Quarta di via delle Tagliate di San Marco, fatta eccezione per i mezzi autorizzati e dei concorrenti, garantendo l’accesso ai residenti per le proprie abitazioni in condizioni di sicurezza. Ulteriori divieti di sosta riguarderanno la zona retrostante il distributore di via delle Tagliate fino all’area ex Croce Rossa e la stessa traversa Quarta di via delle Tagliate di San Marco.

Sabato (14 novembre), dalle 9 alle 2 di domenica, sarà istituito il divieto di transito in via Galileo Galilei, ad eccezione dei residenti. Nello stesso arco temporale scatteranno obblighi di svolta e limitazioni per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da via Salicchi, via per Camaiore e via per San Alessio, oltre a deviazioni per le linee del trasporto pubblico locale e alla soppressione temporanea della fermata Tpl nei pressi del parcheggio Tagliate.

La manifestazione coinvolgerà anche la cinta muraria – utilizzata per le cerimonie di apertura e chiusura e per il riordino dei mezzi – con l’istituzione del divieto di transito per i velocipedi a più di due ruote, come risciò e biciclette cargo, sul tratto sud compreso tra i bastioni San Salvatore e San Donato venerdì (13 novembre) dalle 17 alle 2 e domenica (15 novembre) dalle 14 alle 24, nonché sul tratto nord-ovest compreso tra la salita di Porta Santa Maria e il bastione San Donato sabato 14 novembre dalle 11 alle 22 e domenica 15 novembre dalle 10 alle 15.