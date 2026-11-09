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Boicottaggio dei farmaci Teva per il sostegno a Israele, iniziativa di fronte a molte farmacie lucchesi

9 novembre 2026 | 22:05
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di Redazione

Redazione

Boicottaggio dei farmaci Teva per il sostegno a Israele, iniziativa di fronte a molte farmacie lucchesi

Secondo la protesta la multinazionale farmaceutica “sostiene l’esercito israeliano e appoggia l’occupazione della Palestina”

No all’acquisto dei farmaci Tev: è iniziato il boicottaggio contro la multinazionale farmaceutica israeliana che, secondo la protesta, appoggia “l’occupazione, l’apartheid e il colonialismo in Palestina”.

La campagna congiunta di Bds Italia (Boicottaggio disinvestimento sanzioni) e Sanitari per Gaza, a Lucca è sostenuta anche da Medici Senza Frontiere e dal Forum per la Pace. Fuori da alcune farmacie, sostenitori del boicottaggio informano la popolazione fornendo volantini esplicativi. Negli stessi è richiesto di non acquistare farmaci a marchi Teva o delle controllate del gruppo come Cephalon, Ratiopharm e Dorom. Si chiede inoltre alla cittadinanza di acquistare farmaci alternativi, che nella maggior parte dei casi sono equivalenti.

Teva, secondo la protesta espressa sul volantino, “sostiene moralmente, psicologicamente e materialmente l’esercito israeliano (Idf) ignorando totalmente la popolazione di Gaza e Cisgiordania”.

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