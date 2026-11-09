Festività natalizie, torna l’ice park della famiglia Peluffo ma va all’ex Cavallerizza

Spazi assegnati per le imminenti festività natalizie nell’area della ex Cavallerizza e nel piazzale San Donato. L’amministrazione comunale ha infatti formalizzato l’esito delle manifestazioni di interesse per l’installazione delle attrazioni che animeranno il centro storico a cavallo fra fine 2026 e inizio 2027.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà allestita nell’area di piazzale San Donato antistante la ex Cavallerizza, con la possibilità di rinnovo dell’affidamento anche per la stagione successiva. In questo caso la procedura ha visto la partecipazione di due operatori: l’impresa individuale Peluffo Ryan, già titolare della concessione del Lucca Ice Park negli ultimi anni, e la società Axel srl. La commissione di valutazione, al termine dell’esame delle proposte tecniche ed economiche, ha stilato la graduatoria premiando la proposta presentata da Peluffo Ryan, che ha totalizzato 92,48 punti complessivi (frutto di 73,35 punti per l’offerta tecnica e 19,13 per quella economica), superando la concorrenza di Axel Srl, seconda a quota 86,50 punti. Al concessionario, che è quindi lo stesso delle ultime annate nello spazio davanti al Caffè delle Mura, spetteranno gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti, compreso il versamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche quantificato in 11mila euro per l’annualità 2026.