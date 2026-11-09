In Cappella Guinigi il condirettore generale di Fineco Bank, il lucchese Paolo Di Grazia

Arriva a Lucca con i conti in forte crescita Paolo Di Grazia, condirettore generale di Fineco dal 29 giugno. Domani (10 novembre) alle 17 sarà nella Cappella Guinigi, al campus della Scuola Imt alti studi Lucca, nel complesso di San Francesco, c’è l’incontro La banca del futuro. Le trasformazioni guidate dall’intelligenza artificiale. L’evento fa parte della rassegna Imt Open, ha il patrocinio della Città di Lucca ed è aperto a tutti.

Di Grazia è nato a Lucca, dove ha vissuto fino a circa 14 anni, e si sente lucchese a tutti gli effetti. Dialogherà con Marianna Marino, professoressa di economia applicata, e con Massimo Riccaboni, professore di economia, entrambi della Scuola Imt. I saluti istituzionali saranno del sindaco di Lucca Mario Pardini e del rettore della Scuola Imt Lorenzo Casini.

La banca arriva all’appuntamento dopo i primi nove mesi del 2026 chiusi con i ricavi a 1,09 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’utile netto dell’operatività corrente sale a 531,5 milioni, con una crescita del 10,6%; il risultato lordo dell’operatività corrente si attesta a 785,6 milioni (+13,2%) e l’utile del periodo raggiunge 528,5 milioni (+10%). In crescita anche la raccolta, che segna un +39%. – I risultati dei primi nove mesi confermano – commenta l’amministratore delegato e direttore generale Alessandro Foti – la capacità di Fineco Bank di coniugare una solida crescita commerciale e un costante miglioramento della qualità del business -, sottolineando il ruolo di innovazione, semplicità e consulenza di qualità.

Fineco è una delle più importanti banche fintech in Europa. Nata nel 1999, conta circa 1,9 milioni di clienti e una rete di oltre tremila consulenti finanziari, ed è quotata sul Ftse Mib. Offre da un unico conto servizi bancari, di brokerage e di investimento attraverso piattaforme sviluppate internamente con tecnologie proprietarie.

Laureato in Economia aziendale alla Bocconi di Milano nel 1994, Di Grazia si è trasferito subito dopo negli Stati Uniti, dove alla Republic National Bank of New York si è occupato di prodotti derivati. Rientrato in Italia nel 1998, è passato a Matrix, contribuendo all’avvio della piattaforma di online brokerage di Fineco Sim. È entrato in FinecoBank nel 2004 e dal 2015 era vice direttore generale. Il nuovo incarico, a diretto riporto di Foti, punta ad accelerare la crescita e guarda in particolare allo sviluppo delle piattaforme, all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni si può scrivere a eventi@imtlucca.it.