Interventi sulle linee di media e bassa tensione, possibili disagi tra via del Brennero e via delle Ville

I lavori sono previsti domani (10 novembre), venerdì 13, domenica 15 e lunedì 16. I clienti sono preavvisati attraverso affissioni

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che a partire da domani si svolgeranno alcune operazioni legate al sistema elettrico territoriale, nella porzione di territorio compresa tra via del Brennero a Lucca e via delle Ville a Capannori, per consentire alla società Terna, che gestisce le linee elettriche di alta tensione, di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento dell’elettrodotto di alta tensione.

L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiede il ‘fuori servizio programmato’ di alcune linee di media e bassa tensione: E-Distribuzione, per diminuire i disagi alla clientela, effettuerà bypass temporanei da linee elettriche di riserva, modificando lo schema di rete e riducendo così l’area delle interruzioni programmate che, coinvolgendo di volta in volta utenze diverse nella zona suddetta, si terranno domani (10 novembre), venerdì 13 novembre, domenica 15 novembre, lunedì 16 novembre e – a conclusione per il ripristino del normale assetto di rete – un ulteriore giorno della prossima settimana. I clienti sono preavvisati attraverso affissioni (e avviso diretto personalizzato per le utenze servite in media tensione) nelle aree coinvolte. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione informa altresì che, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico di media e bassa tensione, è utile contattare il Servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.