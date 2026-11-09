L’addio a Battistini, i consiglieri di opposizione: “Resterà l’esempio concreto di una politica vissuta a servizio della comunità”

Nel giorno dei funerali, che si svolgeranno oggi (9 novembre) alle 14 in Santa Maria Bianca , arriva anche la lettera in ricordo di Francesco Battistini dei gruppi consiliari di opposizione di Lucca ( Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra Civica Ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, LibDem ) che esprimono profondo cordoglio per la sua scomparsa. Battistini è stato figura di riferimento della politica lucchese e ha dedicato la propria vita all’impegno pubblico, alla sua città e ai valori della sinistra.

“Francesco – dicono i consiglieri di opposizione – è sempre stato un amico e un compagno di viaggio leale, sempre presente. Con lui se ne va una persona che ha vissuto la politica come passione, responsabilità e spirito di servizio. Un uomo profondamente legato a Lucca, che ha messo il proprio tempo, le proprie energie e le proprie convinzioni a disposizione della città, delle persone, delle istituzioni, con generosità e senza cercare nulla in cambio. Il suo impegno ha attraversato tante stagioni politiche, campagne elettorali, battaglie, appuntamenti fondamentali per la storia della nostra comunità. Francesco è sempre stato in prima linea nella difesa dei diritti, dei valori democratici e della Costituzione, con la forza delle proprie convinzioni, con la dedizione continua alla politica, intesa come servizio per gli altri, e la volontà di esserci, di partecipare, di dare il proprio contributo. Un impegno accompagnato da un’attenzione anche ai più giovani, che ha saputo coinvolgere, sostenere e accompagnare nella loro crescita politica e umana”.