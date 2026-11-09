Il cordoglio|
L’addio a Battistini, i consiglieri di opposizione: “Resterà l’esempio concreto di una politica vissuta a servizio della comunità”
Lettera in ricordo dei gruppi consiliari: “Un’eredità preziosa, che abbiamo il dovere di custodire e portare avanti”
Nel giorno dei funerali, che si svolgeranno oggi (9 novembre) alle 14 in Santa Maria Bianca, arriva anche la lettera in ricordo di Francesco Battistini dei gruppi consiliari di opposizione di Lucca (Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra Civica Ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca Civica-Volt-Lucca è popolare, LibDem) che esprimono profondo cordoglio per la sua scomparsa. Battistini è stato figura di riferimento della politica lucchese e ha dedicato la propria vita all’impegno pubblico, alla sua città e ai valori della sinistra.
“Francesco – dicono i consiglieri di opposizione – è sempre stato un amico e un compagno di viaggio leale, sempre presente. Con lui se ne va una persona che ha vissuto la politica come passione, responsabilità e spirito di servizio. Un uomo profondamente legato a Lucca, che ha messo il proprio tempo, le proprie energie e le proprie convinzioni a disposizione della città, delle persone, delle istituzioni, con generosità e senza cercare nulla in cambio. Il suo impegno ha attraversato tante stagioni politiche, campagne elettorali, battaglie, appuntamenti fondamentali per la storia della nostra comunità. Francesco è sempre stato in prima linea nella difesa dei diritti, dei valori democratici e della Costituzione, con la forza delle proprie convinzioni, con la dedizione continua alla politica, intesa come servizio per gli altri, e la volontà di esserci, di partecipare, di dare il proprio contributo. Un impegno accompagnato da un’attenzione anche ai più giovani, che ha saputo coinvolgere, sostenere e accompagnare nella loro crescita politica e umana”.
“Di Francesco resteranno la disponibilità, il senso delle istituzioni, la passione civile e le relazioni costruite nel tempo – conclude la lettera – Ma soprattutto l’esempio concreto di una politica vissuta come impegno collettivo e servizio alla comunità. Un’eredità preziosa, che abbiamo il dovere di custodire e portare avanti. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rivolgiamo il nostro abbraccio più sincero e affettuoso”.