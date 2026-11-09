L'approfondimento|
Sessant’anni dal Concilio Vaticano II, buona partecipazione al convegno a palazzo arcivescovile
Si è parlato anche della lettera apostolica del papa ‘Disegnare mappe di speranza’ con arcidiocesi, pastorale scolastica e AGeSC
Grande successo per il convegno dedicato alla dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis e alla lettera apostolica Disegnare nuove mappe di speranza che Papa Leone XIV ha emanato per celebrare il 60esimo anniversario del documento del Concilio Vaticano II.
L’ importante evento si è svolto nella sala affrescata del Palazzo Arcivescovile ed ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, docenti, dirigenti scolastici, presidenti e responsabili di enti, fondazioni, associazioni della provincia di Lucca e di altre città della Toscana.
Promosso dall’Arcidiocesi di Lucca, Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’Università e dal comitato provinciale AGeSC di Lucca, al convegno sono intervenuti la professoressa Michela del Carlo, responsabile nazionale relazioni estere dell’AGeSC e presidente regionale AGeSC della Toscana e il maestro Fernando Vannucci, direttore dell’Ufficio diocesano della pastorale scolastica e dell’università, che hanno introdotto e moderato i lavori monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che ha illustrato con un intervento magistrale la lettera apostolica di Papa Leone XIV Disegnare nuove mappe di speranza collegandola alla dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis e all’enciclica Magnifica Humanitas, e monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, che ha concluso l’evento sottolineando la rilevanza della passione nel processo educativo.
Hanno portato il loro saluto istituzionale il presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci, il vicesindaco Moreno Bruni e l’assessora Simona Testaferrata per il Comune di Lucca, Silvia Granucci, referente dei progetti nazionali dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara.
Al termine del convegno, monsignor Paolo Giulietti, Michela del Carlo e Fernando Vannucci hanno ringraziato il pubblico presente e hanno espresso la loro soddisfazione per il grande successo dell’importante evento formativo.