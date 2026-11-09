Sessant’anni dal Concilio Vaticano II, buona partecipazione al convegno a palazzo arcivescovile

Promosso dall’Arcidiocesi di Lucca, Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’Università e dal comitato provinciale AGeSC di Lucca, al convegno sono intervenuti la professoressa Michela del Carlo, responsabile nazionale relazioni estere dell’AGeSC e presidente regionale AGeSC della Toscana e il maestro Fernando Vannucci, direttore dell’Ufficio diocesano della pastorale scolastica e dell’università, che hanno introdotto e moderato i lavori monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che ha illustrato con un intervento magistrale la lettera apostolica di Papa Leone XIV Disegnare nuove mappe di speranza collegandola alla dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis e all’enciclica Magnifica Humanitas, e monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, che ha concluso l’evento sottolineando la rilevanza della passione nel processo educativo.