Il personaggio|
Thailandese di nascita, lucchese di adozione: tre ori per Piya Tongma ai mondiali di massaggio
Sul gradino più alto del podio per ciascuna delle tecniche relative ai tre massaggi previsti dalla gara di Nuad Thai
Sul tetto del mondo della terapia manuale e del massaggio tradizionale thailandese.
Piya Tongma, professionista thailandese con residenza e attività ben radicate a Lucca, ha trionfato in occasione del Campionato del mondo ufficiale di massaggio – Terapia manuale – Nuad thai 2026 e Super Coppa Italia, svoltosi nel fine settimana del 24 e 25 ottobre a Lecce e organizzato dalla Federazione ufficiale del mondo di massaggio terapia manuale Nuad Thai.
Una competizione di altissimo livello che ha visto la massaggiatrice lucchese di adozione imporsi in modo assoluto nella categoria Nuad Thai, conquistando tre medaglie d’oro — una per ciascuna delle tecniche relative ai tre massaggi previsti dalla gara — e coronando lo straordinario percorso con la conquista della Coppa di categoria, che la consacra ufficialmente nuova campionessa mondiale 2026 della disciplina.
Un trionfo che unisce la sapienza millenaria della tradizione orientale alla tecnica rigorosa, portando l’eccellenza e la maestria professionale di Piya Tongma direttamente alla ribalta internazionale.