Thailandese di nascita, lucchese di adozione: tre ori per Piya Tongma ai mondiali di massaggio

Piya Tongma, professionista thailandese con residenza e attività ben radicate a Lucca, ha trionfato in occasione del Campionato del mondo ufficiale di massaggio – Terapia manuale – Nuad thai 2026 e Super Coppa Italia, svoltosi nel fine settimana del 24 e 25 ottobre a Lecce e organizzato dalla Federazione ufficiale del mondo di massaggio terapia manuale Nuad Thai.