Vivere il centro storico: “Lucca non ha bisogno di selezionare i visitatori sulla base di presunte gerarchie sociali”

“Il pubblico che guarda quella serie e scopre Lucca attraverso quelle immagini è un pubblico di alto livello. Questa affermazione del sindaco, Mario Pardini, merita una riflessione. Da quando il livello culturale, sociale o economico delle persone si misura in base alle serie televisive che guardano o alle piattaforme a pagamento alle quali sono abbonate? Chi guarda The Diplomat su Netflix sarebbe un turista di alto livello, mentre chi segue un programma sulla televisione generalista apparterrebbe a una categoria inferiore?” S’interroga il comitato Vivere il centro storico.

“Esistono forse turisti di serie a e turisti di serie b? Cittadini culturalmente qualificati in base al telecomando che utilizzano? È una concezione profondamente elitaria, che rischia di confondere il valore delle persone con le loro abitudini di consumo. La qualità del turismo non dipende dalla piattaforma televisiva attraverso la quale si scopre una città, ma dal rapporto che il visitatore instaura con il territorio, dal rispetto per i suoi abitanti, dalla curiosità per la sua storia e dalla capacità di apprezzarne il patrimonio culturale. Un turista che arriva a Lucca dopo aver letto un libro, visto un documentario sulla Rai o ascoltato un racconto non vale certamente meno di chi l’ha scoperta attraverso Netflix“.