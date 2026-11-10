L'ordinanza|
Cede la soletta di copertura del canale lungo via del Tempietto: deciso il divieto di fermata
Diventa off limits alle auto tutta la zona intorno alla struttura del Nottolini a San Concordio: “Sosta impropria delle auto”
Nuova ordinanza nella zona del tempietto di via Nottolini a San Concordio, che diventa off limits per le auto.
A seguito del crollo della soletta di copertura del canale che scorre lungo via del Tempietto, infatti, l’amministrazione comunale è intervenuta con l’ordinanza dirigenziale n2524 del 10 novembre per disporre l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della strada.
Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla segnalazione dell’Ufficio strade, che ha evidenziato il cedimento strutturale della soletta – posta sul lato est e utilizzata anche come percorso pedonale – a causa di una situazione di sosta impropria che avrebbe potuto contribuire al crollo.
Per tutelare la pubblica incolumità, garantire la sicurezza e la percorribilità del camminamento pedonale e impedire ulteriori episodi di sosta non autorizzata, i tecnici comunali hanno dunque disposto il divieto di fermata su entrambi i lati della via.