Il Rio Ampollora è più capiente: rimossi i depositi accumulati

Si è concluso l’intervento di manutenzione sul Rio Ampollora, a San Colombano, finalizzato al ripristino della corretta funzionalità idraulica del corso d’acqua. L’opera ha interessato un tratto di circa 500 metri del torrente, caratterizzato da una dinamica tipicamente torrentizia. Nel tempo le piene hanno trasportato e depositato all’interno dell’alveo materiale alluvionale che, accumulandosi, ha progressivamente ridotto lo spazio disponibile per il deflusso delle acque e modificato la sezione originaria del corso d’acqua.

L’intervento ha quindi previsto la rimozione dei depositi accumulati e la risagomatura dell’alveo, restituendo al torrente la sua naturale capacità di smaltire le portate durante gli eventi meteorologici più intensi. “Quando si osservano lavori di questo tipo può sorgere il dubbio che si stia alterando l’ambiente del corso d’acqua, ma in realtà accade l’esatto contrario – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Dino Sodini -. Questi interventi servono a rimuovere materiali che le piene hanno depositato nel tempo e che finiscono per restringere l’alveo, riducendo lo spazio a disposizione dell’acqua. Ripristinare la sezione idraulica originaria significa restituire efficienza al torrente e contribuire alla sicurezza del territorio.